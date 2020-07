Neue Hinweise auf Apples erste ARM-Macs

Wann kommen Apples erste Macs mit ARM-SoC – und vor allem welche werden es sein? Nach ersten Infos eines bekannten Analysten gibt es nun frische Neuigkeiten aus Apples Lieferkette. Wie das in Taiwan erscheinende Elektronikfachblatt DigiTimes berichtet, stehen noch 2020 zwei neue 13-Zoll-Notebooks von Apple an, die nicht mehr mit Intel-Chips laufen. Es sollen das MacBook Pro sowie das MacBook Air sein. Diese Information deckt sich mit Details, die auch der renommierte Apple-Beobachter Ming-Chi Kuo vom Geldhaus TF International Securities verbreitet hatte.

Lieferanten bereiten sich vor

Erste Komponenten sollen im dritten Quartal von Apples Zulieferern produziert und ausgeliefert werden, darunter Backlit-Units für das Display aus Taiwan. Entsprechend könnten erste Geräte im vierten Quartal erscheinen. Apple erwartet offenbar bessere Verkäufe durch die neuen Geräte. Statt mit 14,5 bis 15,5 Millionen MacBooks wie 2019 wird für 2020 mit 16 bis 17 Millionen Einheiten geplant.

Ming-Chi Kuo war nicht ganz so optimistisch wie die Supply-Chain-Kontakte der DigiTimes. Der Analyst wollte sich noch nicht festlegen, ob das MacBook Air mit ARM tatsächlich in diesem Jahr erscheint, denkbar sei auch das erste Quartal 2021. Klar ist nur, dass Apple mindestens ein neues Mac-Gerät mit Apple Silicon in diesem Jahr an Endkunden ausliefern wird – der Konzern hatte dies offiziell auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni angekündigt.

Hardware sieht erstmal wohl ähnlich aus

Große Hardware-Veränderungen außerhalb des Innenlebens muss es indes nicht geben. Angeblich wird Apple ein neues Design erst im kommenden Jahr vorstellen, darunter ein neues 14-Zoll-Profi-Notebook.

Die Geräte sollen dann mit einem Mini-LED-Display erscheinen. Ob es eine Wiedergeburt des kompakten MacBook mit 12 Zoll geben wird, ist noch unklar – dieses würde sich dank der stromsparenden Apple-ARM-Chips eigentlich als Plattform anbieten. (bsc)