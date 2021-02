Neue Inhalte für "Anno 1800": Hamburg, Paris, New York

Die Mainzer Abteilung des Entwicklerstudios Blue Byte (Ubisoft Mainz) hat mehrere neue DLCs für das Aufbaustrategiespiel "Anno 1800" angekündigt. Die drei Inhaltspakete werden im mittlerweile dritten Season Pass gebündelt und über das Jahr hinweg veröffentlicht. Zu den größten Neuerungen zählen baubare Hafenstädte, Wolkenkratzer, neue Monumente und Touristen als neue Einwohnerstufe.

Eine neue Region findet sich im dritten Season Pass im Gegensatz zu den beiden Vorgängern dagegen nicht. Stattdessen will sich Ubisoft auf die Alte Welt, also die Hauptkarte von "Anno 1800" konzentrieren. Den Auftakt macht der erste DLC namens "Speicherstadt", der bereits am 23. Februar erscheint. Darin können Spieler ihre Häfen mit modularen Lagerhäusern ausbauen und ein neues Warenexport-System meistern. Die Optik der namensgebenden Speicherstadt hat dabei Hamburg als reales Vorbild.

Trailer zum dritten Season Pass für "Anno 1800" (Quelle: Ubisoft)

Im Frühling soll der zweite DLC namens "Reisezeit" folgen. Darin krempelt Blue Byte das bisher oberflächliche Tourismus-System um, indem es Touristen zu einer neuen Bevölkerungsstufe im Stil der im DLC "Land der Löwen" enthaltenen "Gelehrten" einführt. Touristen fordern unter anderem den Bau von Restaurants und Bussen. Mit dem DLC können Spieler ein neues Monument errichten, das dem Pariser Eiffelturm nachempfunden ist.

Der dritte Season Pass von "Anno 1800" kommt mit zwei neuen Monumenten. Eines davon ist eine an den Eiffelturm angelegte Touristenattraktion. (Bild: Ubisoft)

Im finalen DLC des Season Pass 3, "Die Dächer der Stadt", können Investorenhäuser zu Hochhäusern umgewandelt werden. Die darin lebenden Investoren entwickeln neue Bedürfnisse, die mithilfe einer sogenannten "Multi-Fabrik" und Einkaufshäusern gedeckt werden müssen. Außerdem können Spieler das neue Monument "Empire Tower" errichten. Bilder davon gibt es noch nicht, es dürfte dem Namen zufolge aber dem Empire State Building in New York nachempfunden sein.

Season Pass 3 für 20 Euro

Alle drei DLCs können gemeinsam als Season Pass 3 für 20 Euro gekauft werden. Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, die Zusatzpakete einzeln zu erwerben. Neueinsteiger können zur "Anno 1800 Investorausgabe" greifen, die das Hauptspiel und alle drei DLC-Pakete für 110 Euro bündelt. Derzeit bietet Ubisoft das Bundle vergünstigt für 83 Euro an.

Neben den kostenpflichtigen DLCs hat Blue Byte auch mehrere Gratis-Updates angekündigt, die ebenfalls über das Jahr verteilt werden. Beispielsweise wollen die Entwickler Ornamente besser ins Stadtbild einpflegen und das Handelsrouten-Menü verbessern.

Das im April 2019 erschienene "Anno 1800" lässt Spieler Städte aufbauen, Handel treiben und Quests erledigen. Im Gegensatz zu vielen vorherigen Ablegern der Reihe spielt sich das Geschehen auf mehreren Karten ab: Die Hauptkarte ist die westliche "Alte Welt", bestimmte Güter müssen dagegen in der südamerikanischen "Neuen Welt" produziert werden. Spieler können zwischen allen Spielwelten jederzeit hin- und herwechseln. DLCs aus den Season Passes 1 und 2 führten außerdem eine Arktis- und eine Afrika-Spielkarte ein. Obwohl der dritte Season Pass keine neue Spielkarte umfasst, wurde die Ankündigung in der Community positiv aufgenommen: Ursprünglich hatte Ubisoft lediglich zwei Erweiterungspässe für das Aufbaustrategiespiel angekündigt.

"Anno 1800" gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland entwickelten Videospiele der vergangenen Jahre. Der Titel wurde sowohl mit dem Deutschen Entwicklerpreis als auch mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet und war bei den internationalen Game Awards als bestes Strategiespiel nominiert.

