Neue Lenovo-Notebooks mit CPUs von AMD, Intel oder Qualcomm

Windows-Geräte mit Qualcomms ARM-Prozessoren der Snapdragon-Serie haben einen schweren Stand, doch Lenovo sieht weiterhin Potenzial. Zwar ist das vor einem Jahr angekündigte Yoga 5G hierzulande immer noch nicht erhältlich (anders als etwa in den USA, wo es bereits als Flex 5G verkauft wird), doch auf der CES debütiert nun das günstigere Schwestermodell IdeaPad 5G. In beiden arbeitet die schon länger angekündigte zweite Version des Snapdragon 8cx (Gen2) mit einem zusätzlichen 5G-Modem. Unter der Bezeichnung IdeaPad 4G/LTE gibt es auch eine Version mit der abgespeckten CPU-Variante Snapdragon 8c, die (wie der Name sagt) lediglich in LTE-Mobilfunknetzen funkt.

Der 1,2 Kilogramm leichte 14-Zöller (1920 × 1080 Pixel, 16:9) hat 8 GByte LPDDR4X-Arbeitsspeicher und SSDs mit 256 oder 512 GByte an Bord; eine Akkuladung soll bis zu 20 Stunden durchhalten. Der Verkauf soll im Mai starten; Preise nennt Lenovo noch nicht.

x86-IdeaPads mit 16:10-Komfort

Die ab April neuen IdeaPads mit x86-Prozessoren wird es sowohl mit AMD- (IdeaPad 5 Pro) als auch mit Intel-CPUs (IdeaPad 5i Pro) geben – und jeweils mit 14 oder 16 Zoll großen Bildschirmen im Seitenverhältnis 16:10. Letzteres sorgt für ein spürbares Plus an Bildhöhe und war bislang teuren High-End-Notebooks vorbehalten. Die IdeaPads sind mit Preisen ab 830 Euro (AMD) beziehungsweise 900 Euro (Intel) hingegen in der Mittelklasse angesiedelt. Ebenfalls ein Novum in dieser Klasse: Die 14-Zöller gibt es mit 90 Hz Bildwiederholrate, die 16-Zöller sogar mit 120-Hz-Panels.

Die neuen IdeaPad-Notebooks (im Bild das IdeaPad 5 Pro 16 mit AMD Ryzen) haben Bildschirme im 16:10-Format. (Bild: Lenovo)

Während das Intel-befeuerte IdeaPad 5i Pro mit Core-i-Prozessoren der elften Generation (Tiger Lake) und dem Low-End-Grafikchip GeForce MX450 bestückt wird, können Kunden im AMD-16-Zöller IdeaPad 5 Pro auch stärkere GeForce-RTX-GPUs auswählen.

Zu den GeForce-Grafikchips gibt es wie auch zu den verbauten Ryzen-Prozessoren noch keine weiteren Infos, da es sich wohl um CES-Neuheiten von Nvidia und AMD handelt, die erst in den kommenden Tagen enthüllt werden. Lenovo sieht bis zu 1 TByte SSD-Speicher vor; der maximale Arbeitsspeicher ist modellabhängig: Den Ryzen-RTX-16-Zöller gibt es mit bis zu 32 GByte, die drei anderen mit bis zu 16 GByte.

(mue)