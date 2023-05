Logi Dock Flex und Rally Bar Huddle für eine veränderte Büro-Umgebung

Mit dem hybriden Arbeiten zu Hause und im Büro geht oft eine Umgestaltung einher. Es werden mehr kleinere Meetings-Bereiche benötigt, an denen sich mehrere Mitarbeitende zu einer Video-Konferenz treffen können. Diese kleinen Bereiche werden auch Huddle Spaces genannt. Zugleich werden immer mehr Arbeitsbereiche flexibel genutzt, bei denen Mitarbeitende keinen eigenen Schreibtisch mehr haben.

Für diese Flexdesks bietet Logitech ab Juli das Logi Dock Flex an. Dabei handelt es sich um eine per USB angeschlossene Docking Station mit 8-Zoll-Bildschirm mit zentraler Verwaltung. Das Logi Dock Flex wird von einer sogenannten Desk Booking Solution unterstützt, mit der Mitarbeitende einen Arbeitsplatz reservieren können. Das Dock zeigt dann auf dem Display an, wenn der Arbeitsplatz reserviert ist. In der Software kann ein Lageplan hinterlegt werden, mit dem man gezielt einen Platz wählen kann und man sieht dort auch, welche anderen Plätze von wem reserviert sind, sodass man sich besser zum gemeinsamen Arbeiten verabreden kann. Das soll die Bereitschaft erhöhen, mal wieder ins Büro zu fahren.

Logi Dock Flex mit 8-Zoll-Bildschirm (Bild: Logitech)

Das Logi Dock Flex liefert dem per USB angeschlossenen PC bis zu 100 W Strom, unterstützt zwei Monitore, eine Netzwerkverbindung und hat je drei USB-Ports vorn und hinten. Die nach hinten geführten Kabel werden im Dock selbst befestigt. Über die zentrale Verwaltung Logitech Sync lässt sich die Software aktualisieren und die Funktionsfähigkeit prüfen. Damit werden IT- und Gebäudemanagement entlastet. Auch der Desk Booking Service wird über Sync verwaltet und kann mit und ohne das Dock genutzt werden. So lassen sich Arbeitsplätze, die noch kein Dock haben, über QR-Codes einbuchen.

Das Logi Dock Flex soll im Herbst dieses Jahres voraussichtlich zu einem Preis von 849 Euro angeboten werden. Der Desk Booking Service ist in seiner einfachsten Form kostenlos und kann im Sync Portal gebucht werden. In der Betaphase sind die Premium-Features wie Grundrisse, und statistische Auswertungen bis einschließlich Juni 2024 kostenlos.

Alternativ zu Logitechs Software lassen sich die Logi Dock Flex auch direkt in Verbindung mit Microsoft Teams oder Zoom Workspace Reservation nutzen.

Rally Bar Huddle für kleinste Konferenzbereiche (Bild: Logitech)

Für kleinste Meeting-Bereich mit bis zu sechs Personen bietet Logitech ab Juli die Rally Bar Huddle zu einem Preis von 1999 Eur an. Dabei handelt es sich um eine Videobar mit 4k auflösender Kamera, sechs Beam Forming Mikrofonen und Lautsprecher an. Sie wird unter einem wandmonierten Monitor angebracht und deckt einen Bereich von 120 Grad ab, so dass man einen kleinen Tisch sehr nah an den Monitor rücken kann. Sie rundet das Angebot aus Rally Bar (3999 Eur) und Rally Bar Mini (2999 Eur) nach unten ab.

Über die Software RightSight 2 kann die Videobar den aktuellen Sprecher identifizieren und neben einer Gruppenansicht vergrößert darstellen. Alternativ löst sie das Gruppenbild in Rasterform mit jedem einzelnen Teilnehmer auf. Diese Software wird erst im Herbst 2023 verfügbar sein.

Rally Bar Huddle mit abwaschbarer Front für Hygienebereiche (Bild: Logitech)

Rally Bar Huddle kann in drei Modi eingesetzt werden: Als selbstständige Appliance, angeschlossen an einem Meeting Room Computer mit Windows oder ChromeOS oder an einem mitgebrachten Rechner. Die anthrazitgraue Front kann gegen eine hellgraue Variante oder eine abwaschbare Front, etwa für den Gesundheitsbereich getauscht werden.

(vowe)