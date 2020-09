Neue MateBooks kombinieren 3:2-Bildschirme mit Ryzen oder Core i

Im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz hat Huawei zwei neue MateBooks angekündigt. Die diesjährige Neuauflage des MateBook X kommt ohne Lüfter aus; das etwas größere MateBook 14 verwendet leistungsstarke Ryzen-4000H-Prozessoren. Beide Notebooks haben Bildschirme im praktischen Seitenverhältnis 3:2.

MateBook X

Das MateBook X 2020 wurde rundherum abgespeckt: Dank schmalerer Bildschirmränder konnte auch die Grundfläche schrumpfen; sie ist nun etwas kleiner als ein DIN-A4-Blatt. Das Gehäuse ist hinten an der dicksten Stelle gerade einmal 14 Millimeter dünn, das Gewicht gibt Huawei mit etwa 1 Kilogramm an.

Bei der Entwicklung hat Huawei auf einen Lüfter verzichtet; das Notebook bleibt also in allen Lebenslagen lautlos. Was das für die Performance bedeutet, müssen künftige Tests zeigen. Huawei wirbt mit einem ausgeklügelten Kühlsystem inklusive eines "thermal hinge" (Thermo-Scharnier), welches Abwärme vom Rumpf an die Deckelaußenseite befördert, damit auch diese Fläche als Radiator genutzt wird.

In der bislang einzigen 1500-Euro-Konfiguration arbeitet der 14-Nanometer-Prozessor Core i5-10210U aus der zehnten Core-i-Generation mit vier CPU-Kernen. Ihm stehen 16 GByte LPDDR3-Speicher, eine 512-GByte-SSD und ein Wi-Fi-6-Funkmodul zur Seite. Die Webcam ist wie bei älteren MateBook-X-Modellen Teil der Tastatur, weshalb man in Videokonferenz beim Gegenüber aus ungewohnter Untersicht erscheint. Der 13-Zoll-Touchscreen zeigt 3000× 2000 Pixel und deckt den sRGB-Farbraum ab.

Das MateBook X 2020 kommt am 7. Oktober 2020 in die Läden. Wer das Notebook vor diesem Datum vorbestellt, erhält die neuen True-Wireless-Ohrstöpsel FreeBuds Pro kostenlos dazu. Der Akku soll bei Videowiedergabe rund 9 Stunden durchhalten. Im Einschalter steckt ein Fingerabdruckleser für Windows Hello.

MateBook 14

Das 2020er-Modell des 14-Zöllers MateBook 14 kommt mit einer etwa geringeren Bildschirmauflösung (2160× 1440 Pixel) daher, hat aber ebenfalls das arbeitsfreundliche Seitenverhältnis 3:2. Statt einer Intel-CPU kommeb darin AMDs performantere Ryzen-4000-Kombiprozessoren zum Einsatz. Statt der in dieser Geräteklasse üblichen U-Serie (15 Watt) verbaut Huawei die stärkeren H-Modelle. Statt nominal 45 Watt Thermal Design Power (TDP) werden sie hier allerdings mit "nur" 40 Watt betrieben; zwei Lüfter halten die Betriebstemperatur niedrig.

Huaweis MateBook 14 nutzt AMD-Kombiprozessoren mit bis zu acht CPU-Kernen. (Bild: Huawei)

Das MateBook 14 2020 wiegt rund 1,5 Kilogramm und soll mit einer Akkuladung je nach Ausstattung bis zu 14,6 Stunden durchhalten. Zum Start sind drei Modelle angedacht; die Preise liegen bei 800 Euro (Ryzen 5 4600H, 8 GByte DDR4, 256-GByte-SSD), 900 Euro (Ryzen 5 4600H, 16 GByte DDR4, 512-GByte-SSD) und 1100 Euro (Ryzen 7 4800H, 16 GByte DDR4, 512-GByte-SSD, Touch).

Die Webcam ist wie beim MateBook X Teil der Tastatur, statt Wi-Fi 6 ist hier aber nur Wi-Fi 5 an Bord. Wer das MateBook 14 ab dem 16. September vorbestellt, bekommt ebenfalls die FreeBuds Pro zum Marktstart am 7. Oktober kostenlos dazu.

(mue)