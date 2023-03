Neue Solid-State-Knöpfe: iPhone 15 Pro auch mit Handschuhen und Case nutzbar

Apple baut beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max die Bedienung um – da ist sich die Gerüchteküche weitgehend einig. Statt mechanischer Knöpfe für Lautstärke, Stummschalten und Sleep/Wake soll es unbewegliche Solid-State-Komponenten geben, bei denen die Bestätigung des Drucks durch den Taptic-Engine-Vibrationsmotor simuliert wird. Doch wie funktioniert die kapazitive Technik, wenn man eine iPhone-Hülle verwendet oder Handschuhe einsetzt? Hier hat Apple angeblich vorgesorgt, heißt es in einem frischen Leak.

Auch mit Hülle gehen die Schalter

Demnach soll es die Möglichkeit geben, die Knöpfe in ihrer Empfindlichkeit einzustellen. Wie ein in der Vergangenheit richtig liegender Leaker bei MacRumors behauptet, lässt sich damit anpassen, dass auch ein indirekter Druck über ein Case oder einen behandschuhten Finger erkannt wird. Allerdings schiebt der Leaker ein, dass die Hüllen und Handschuhe "korrekt gestaltet" sein müssen. Was damit gemeint ist, bleibt unklar. Bei Handschuhen könnte es darum gehen, dass diese auch für Touch-Bedienung geeignet sind – was aktuelle Modelle stets sein sollten. Wie ein Case für die neuen Schalter "korrekt gestaltet" wäre – etwa durch zusätzliche kapazitive Elemente –, ist noch nicht abzusehen.

Zuvor war durchgesickert, dass Apple die festen Tasten auch noch bedienbar lässt, wenn der Akku (fast) leer ist – durch einen Low-Level-Chip. Der neue Mikroprozessor soll den aktuellen Modus im iPhone ergänzen, der es ermöglicht, ein iPhone auch im ausgeschalteten Zustand über "Wo ist?" zu orten. Das System soll neben den vorhandenen Funktionen für Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) und Ultra-Wideband (UWB) auch die Solid-State-Tasten bei Bedarf mit Strom versorgen, damit sie wie gewünscht reagieren.

Stummschalten-Knopf als Aktionstaste

Weiterhin hieß es, dass Apple den Stummschalten-Button – der nun angeblich kein Schalter mehr ist, sondern ein kleiner Knopf – zu einer Aktionstaste erweitern will. Dieses Prinzip ist von der Apple Watch Ultra bekannt und könnte jede Menge Anwendungsmöglichkeiten erlauben – bis hin zum Ersatz des fehlenden Home-Knopfs bei aktuellen iPhones. (Allerdings kann man jetzt schon über ein Feature zur Barrierefreiheit das Tippen auf die Rückseite des Bildschirms als "Knopf" nutzen.)

Die neuen Solid-State-Knöpfe wird es wohl nur bei iPhone 15 Pro und 15 Pro Max geben, möglicherweise zusätzlich in einem noch unbekannten dritten High-End-Modell namens iPhone 15 Ultra. Apple könnte hier viele Vorteilesehen. So sorgt weniger Mechanik für weniger Verschleiß, die iPhone-Haut wird so nochmals besser abgedichtet, weil sie geschlossen bleiben kann und die Komponenten sind in der Fertigung unkomplizierter. Dass Solid-State-Technik gut funktioniert, kennt man vom Trackpad aller aktuellen Macs der letzten Jahre. Dieses bewegt sich nicht mehr, drückt man es an einer beliebigen Stelle herunter, reagiert auch hier nur noch ein Vibrationsmotor. Es fühlt sich dabei so an wie eine mechanische Variante.

(bsc)