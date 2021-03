Neue Spiele für Atari 2600​: "Pitfall"-Erfinder gründen Studio für Retro Games​

Das neue Studio Audacity Games entwickelt Spiele für betagte Systeme wie die Spielkonsole Atari 2600 von 1977. Dahinter stecken drei bekannte Branchenpioniere: David Crane, Daniel Kitchen und Garry Kitchen.

"Circus Convoy" und "Casey's Gold"

Bereits in wenigen Tagen soll das erste Spiel von Audacity Games erscheinen: "Circus Convoy" für das Atari 2600. Das Action-Abenteuer ist in der Welt des Zirkus angesiedelt und stammt von David Crane und Garry Kitchen. Auf Steckmodul, in einer Pappbox und mit einer gedruckten Anleitung kostet es 60 Dollar. Zusätzlich ist eine nummerierte Collector Edition angekündigt. Bestellungen sollen ab dem 13. März möglich sein; verschickt wird ab dem 22. März 2021.

Trailer zu "Circus Convoy"

Das zweite Spiel "Casey's Gold" stammt von Daniel Kitchen und ist für den Sommer geplant. Eigentlich sollte es als Nachfolger von "Keystone Kapers" seines Bruders unter dem Namen "Keystone Kannonball" bereits 1983 erscheinen. Es geriet aber durch den Videospiele-Crash (mystifiziert durch den Flop des "E.T."-Spiels und das legendäre Vergraben zahlloser unverkaufter Module in der Wüste) unter die Räder. Lange galt es als verschollen, bis er 2018 in einem Lager ein Steckmodul mit seinem Spiel wiederfindet. Es ist unter dem Namen "Gold Rush" schon eine Weile angekündigt und soll nun, mit knapp 40 Jahren Verspätung und einer weiterer Umbenennung, doch noch erscheinen.

Drei Entwicklergrößen

Vor allem David Crane ist eine Legende: Zunächst entwickelte er bei Atari Spiele für die 2600-Konsole. 1979 gründete er gemeinsam mit Kollegen ein eigenes Unternehmen: Activision (sodass der Name alphabetisch vor Atari sortiert wird). Das Studio gilt als erster unabhängiger Publisher für Konsolenspiele – zuvor veröffentlichen nur die Hersteller von Konsolen Programme für ihre Systeme. Bei Activision gelang Crane mit "Pitfall" ein enormer Erfolg. Es verkaufte sich vier Millionen Mal; mehr als ein Jahr hielt es sich auf Platz 1 der Videospiele-Charts. "Pitfall" ist ein Vorreiter der seitwärts scrollenden Spiele und ein technisches Meisterstück: Die exotische Welt aus 255 Bildschirmen wird aus einem nur 50 Byte langen Algorithmus gebildet. Das ganze Spiel ist 4 Kilobyte groß. Weitere Erfolge von ihm sind "Decathlon" und, bereits für Heimcomputer, das Spiel zum Film "Ghostbusters" sowie "Little Computer People", die Inspiration für "Die Sims".

Absolute Unterhaltung

Die beiden anderen Gründer von Audacity sind die Brüder Garry und Dan(iel) Kitchen, mit denen Crane bereits seit Anfang der Achtzigerjahre zusammenarbeitet. Auch Garry Kitchen schafft bereits früh einen Millionen-Erfolg mit der Umsetzung von Nintendos Automaten-Hit "Donkey Kong" für das Atari 2600. Von den 1000 Stunden arbeitet er die letzten 72 am Stück, um es rechtzeitig fertigzubekommen: "Crunch Times" bei der Spiele-Entwicklung gibt es schon so lange, wie es Spiele gibt. Ein weiterer Klassiker von ihm ist "Keystone Kapers", in dem ein Wachmann einen Verbrecher durch ein Kaufhaus verfolgt. In Deutschland bringt Quelle das Spiel unter dem putzigen Namen "Wachroboter jagt Jupy" heraus.

Sein Bruder Dan Kitchen beginnt 1982 mit Adventures für C64 und Apple II und ist seitdem an unzähligen Spielen beteiligt, unter anderem an Neuauflagen von Automaten-Hits wie "Frogger" und an Titeln wie "Worms 4" und "Psychonauts".

Nach seiner Zeit bei Activision gründet das Trio mit einigen anderen Entwicklern 1986 das Studio Absolute Entertainment (sodass der Name alphabetisch vor Activision sortiert wird), das vor allem für die Konsolen von Nintendo und SEGA entwickelt. Es muss 1995 Konkurs anmelden; der Nachfolger ist das eher unauffällige Studio Skyworks Technologies. Es konzentriert sich auf die mobilen Handhelds von Nintendo, mit Spielen wie "Kong – King of Atlantis".

Nun finden sich die Weggefährten ein weiteres Mal zusammen. Aber nicht um Spiele für aktuelle Systeme zu entwerfen, sondern um an die Anfänge zurückzugehen. Zum Atari 2600 und möglicherweise weiteren Plattformen von einst.

Homebrew-Szene

Das Entwickeln von Programmen (und Hardware) für Retro-Systeme ist nichts Ungewöhnliches. Vor allem für Heimcomputer wie den C64 erscheinen immer noch Spiele, aber auch für Konsolen wie NES und Dreamcast. Häufig sind die Titel ohne kommerziellen Hintergrund frei als Download verfügbar; die Dateien lädt man dann in einem Emulator oder spielt sie mit Lösungen wie einem Flash-Modul auf der Original-Hardware.

Es gibt aber auch aufwendig gestaltete Boxen mit einer Diskette, Kassette oder einem Steckmodul; teilweise garniert mit Extras wie einer Soundtrack-CD oder einem Poster. Meistens werden solche Sammler-Editionen nur in einer Auflage von wenigen Dutzend Stück produziert. Nur im Einzelfall, etwa bei "Sam's Journey" für den Commodore 64, wird ein kommerzieller Erfolg erzielt. Bekannte Publisher für Retro-Spiele sind Protovision, poly.play, Retroguru und RGCD; das Label Elektronite hat sich ganz der Intellivision-Konsole von 1979 verschrieben, damals ein Konkurrent zum Atari 2600.

(dahe)