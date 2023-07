Neue Standby-Funktion in iOS 17: Sieht so Apples HomePod mit Bildschirm aus?

Seit Jahren wird spekuliert, dass Apple erstmals ein Smarthome-Gerät mit Bildschirm plant. Es könnte eine Mischung aus dem Lautsprecher HomePod und der Multimediabox Apple TV sein – oder ein abgespecktes iPad mit Speaker. Nun gibt es angesichts der kommenden Einführung von iOS 17 neue Gerüchte. Der Grund ist der darin enthaltene neuartige StandBy-Modus, in den man das iPhone künftig im Querformat schalten kann.

iPhone wird zum Radiowecker

Der StandBy-Modus wird beim Laden angezeigt und ersetzt den normalen Lockscreen. Mit der Funktion wird das iPhone etwa zur Info-Tafel in der Küche oder dem Radiowecker auf dem Nachttisch. Auch Widgets werden unterstützt. Man kann Uhren aktivieren, Fotoansichten hervorholen, einen Kalender einblenden und das Wetter anzeigen. StandBy ist dabei intelligent und kann MagSafe-Orte speichern: Bildschirm- und Widget-Konfiguration werden dadurch je nach Nutzungslokation angezeigt, etwa im Büro, in der Küche oder auf dem Nachttisch.

Beobachter denken nun, dass der StandBy-Modus zum Software-Vorbild für besagte HomePod-Apple-TV-iPad-Kombination taugen könnte. Solche Geräte gibt es von der Konkurrenz schon lange, seien es Systeme mit Google Assistant, Amazon Alexa oder zwischenzeitlich sogar von Meta/Facebook. Dank integrierter Kamera könnte sich eine solche Hardware auch für FaceTime-Anrufe eignen. Zuletzt hatte Apple für tvOS 17 eine Unterstützung des Videochat-Dienstes angekündigt – dabei dient ein angeschlossenes iPhone als Kamera.

HomePod wiederbelebt, aber nicht neu

Momentan vertreibt der iPhone-Konzern – neben der Multimediabox Apple TV – zwei spezialisierte Smarthome-Produkte: Den HomePod mini und den HomePod 2. Letzterer war im vergangenen Februar überraschend in einer zweiten Generation auf den Markt gebracht worden, nachdem der Vorgänger länger nicht auf dem Markt gewesen war. Apple rüstete unter anderem einen schnelleren Chip, die Funktechnik Thread, Ultra-Wideband-Funktionalität (UWB) und Verbesserungen beim Sound (trotz weniger Lautsprecher) nach.

Vor mehr als einem Jahr hatte der Bloomberg-Journalist Mark Gurman spekuliert, Apple plane einen "Display-HomePod" als neue Heimzentrale. Apple-Autor Ben Lovejoy von 9to5Mac legte nun in dieser Woche nach und schrieb, der neue StandBy-Modus in iOS 17 könne eine Art "Sneak Preview" für einen HomePod mit Bildschirm sein. Was derzeit allerdings stört, ist die Tatsache, dass die neue Darstellungsoption nur dann funktioniert, wenn das iPhone mit Strom versorgt wird – am besten über einen MagSafe-fähigen Ständer, den es im Zubehörhandel gibt.

