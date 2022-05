Neue Version von Outlook: Eine Web-App im nativen Windows-Pelz

Die seit einem Jahr in Entwicklung befindliche neue Version von Microsoft Outlook für Windows nähert sich offenbar der Fertigstellung. Im Netz ist eine geleakte Testversion aufgetaucht. Besitzer von Business- und Bildungskonten bei Microsoft können die neue Version der Mail-App bereits ausprobieren. Persönliche Mailaccounts können damit allerdings noch nicht abgerufen werden.

Schon vor einem Jahr waren erste Bilder und Informationen über das intern "One Outlook" oder "Project Monarch" genannte Programm nach außen gesickert. Zu dem Zeitpunkt konnte das neue Outlook außerhalb Microsofts aber noch nicht eingesetzt werden. Über die jetzt gefundene Testversion berichtete das Onlinemagazin Windows Central zuerst.

Aussehen der Web-App übernommen

Die neue Outlook App ähnelt optisch sehr stark der Webversion auf Outlook.com. Unterschiede wurden lediglich in einigen nativen Anpassungen an das Betriebssystem entdeckt. So kann die Auswahlleiste im oberen Bereich auf das traditionelle Aussehen von Outlook umgestellt werden. Auch Menüelemente zur Fensterkontrolle wurden ergänzt. Neue Fenster öffnen nicht wie im Webbrowser als Overlay, sondern als eigenes neues Fenster.

Von Microsoft gibt es bislang keine offizielle Ankündigung zum Update. Es wird damit gerechnet, dass das neue Outlook für Windows 10 und Windows 11 möglicherweise erst im Herbst veröffentlicht werden könnte. Das einheitliche Aussehen soll sich künftig auch auf die Versionen für macOS und Linux erstrecken. Gerüchteweise will Microsoft die neue App als Option zusätzlich zu den vorhandenen Programmen anbieten.

(mki)