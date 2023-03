Neue Webinare für die professionelle JavaScript-Entwicklung

JavaScript zählt zu den am weitesten verbreiteten Programmiersprachen. Der Sprachstandard umfasst über 800 Seiten, in denen sich eher triviale Themen wie Operatoren und Datentypen, aber auch spannende Themen wie Klassen oder Arrays mit zahlreichen Hilfsmethoden finden.

In der neuen Webinar-Serie "JavaScript Advanced" von heise und Rheinwerk lernen Sie fortgeschrittene Arbeitstechniken jenseits von Operatoren und Datentypen kennen sowie Best Practices, welche Ansätze für häufig wiederkehrende Einsatzgebiete besonders effektiv sind. In den fünf Webinaren werfen Sie zusammen mit dem renommierten JavaScript-Experten Sebastian Springer einen Blick hinter die Kulissen der Sprache. Er präsentiert Ihnen etwa Lösungsansätze für Asynchronität in JavaScript, um JS-Anwendungen lesbarer, wartbarer und erweiterbarer zu gestalten. In einem weiteren Webinar lernen Sie, wie Sie Applikationen mit automatisierten Tests absichern. Dabei kommt unter anderem das Testframework Jest zum Einsatz.

JavaScript-Sprachfeatures, Lösungen für Standardprobleme, moderne Paradigmen

Läuft eine Applikation einmal, gibt es keine Probleme mehr – so lautet die Hoffnung vieler Entwicklerinnen und Entwickler. Aber in der Realität fangen die Probleme an dieser Stelle oft erst an. Mit den richtigen Werkzeugen zur Performancemessung und verschiedener Technologien können Sie mehr aus Ihrer Applikation herausholen. Ein weiteres Webinar behandelt TypeScript, das von vielen überzeugten Webentwicklern als das bessere JavaScript bezeichnet wird. In größeren Web-Applikationen, sowohl auf dem Server als auch im Client, lohnt es sich auf TypeScript zu setzen!

Die Termine für die einzelnen Webinare sind:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann entweder mit dem Kombi-Ticket für 595 Euro kräftig sparen oder sich mit dem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 Euro unbegrenzten Zugang zu über 100 Video-Kursen und über 90 Webinaren pro Jahr sichern.

JavaScript-Praxis für Fortgeschrittene

Alle Teilnehmenden dürfen sich auf jede Menge Praxis und Expertentipps freuen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und die Teilnehmenden können sich untereinander zum Thema austauschen. Dazu gibt es die Möglichkeit, das Gelernte im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen (der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive).

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.