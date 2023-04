Neue Webinare für mehr Effizienz im IT-Management

Effizientes IT-Management ist für Unternehmen aller Größenordnungen unverzichtbar, damit IT-Leitung und -Teams zum Unternehmenserfolg beitragen können. Fach- und Methodenwissen sowie Kompetenzen für die Planung und Steuerung von Enterprise IT-Architekturen und IT-Systemen sowie komplexen IT-Transformationen sind hierfür essenziell.

Zusammen mit Rheinwerk präsentiert die heise Academy die neue Webinar-Serie "IT-Management in der Praxis". In den Webinaren lernen Fach- und Führungskräfte bewährte Vorgehensweisen, Methoden und Instrumente für die Planung und Steuerung der Unternehmens-IT kennen. Konkrete Fallbeispiele aus der Praxis helfen den Teilnehmenden, durchgängig einen Bezug zur jeweiligen Unternehmenssituation herzustellen. In den fünf Webinaren mit insgesamt 20 Stunden Expertenwissen erwerben Sie das wesentliche Know-how für ein ganzheitliches und nachhaltig erfolgreiches IT-Management.

Was erfolgreiche IT-Manager wissen müssen

Ausgehend von aktuellen Herausforderungen in der Unternehmenspraxis sowie bewährten Use Cases behandelt Consultant und Digital Strategist Ernst Tiemeyer alles, was erfolgreiche IT-Manager und -Managerinnen wissen müssen: von den strategischen und operativen Grundlagen über Organisation, Scoping und Assessments zur Technologie- und Trendbewertung bis hin zu Roadmapping, Projektplanung, Serviceportfolio-Management sowie IT-Sourcing und -Procurement.

Die Termine für die einzelnen Webinare sind:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann entweder mit dem Kombi-Ticket für 595 Euro kräftig sparen oder sich mit dem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 Euro unbegrenzten Zugang zu über 100 Video-Kursen und über 90 Webinaren pro Jahr sichern.

Praxis und Expertenwissen

Alle Teilnehmenden dürfen sich auf jede Menge Praxis und Expertentipps freuen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und die Teilnehmenden können sich auch untereinander zum Thema austauschen. Dazu gibt es die Möglichkeit, das Gelernte im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen (der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive).

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.