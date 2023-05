Neue Windows-Probleme? Alle Informationen kommen künftig per E-Mail

Per E-Mail alle potenziellen Probleme beim Windows-Update erfahren: Microsoft bietet Administratoren ab sofort einen neuen Dienst an, mit dem sie Upgrades und Aktualisierungen besser planen können. Konkret können sich Systemverwalter im Microsoft 365 Admin Center für die automatisch verschickten Nachrichten anmelden, korrekte Rechte für den Zugriff auf Windows Release Health vorausgesetzt.

E-Mails mit Problemlösungen

Die in den E-Mails enthaltenen Informationen umfassen neben neuen Problemen auch Änderungen am Status bestehender Fehler – wenn Microsoft diese zum Beispiel erfolgreich korrigiert oder einen Workaround veröffentlicht hat. Beim Abonnieren des Dienstes können Administratoren die Windows-Variante nebst Update-Version auswählen und die E-Mails an bis zu zwei Adressen schicken lassen, um zum Beispiel einen Kollegen stets mitzuinformieren. All diese Optionen lassen sich auch nachträglich ändern.

Betrifft ein Problem mehrere Versionen des Betriebssystems, verschickt Microsoft lediglich eine E-Mail – konstant eingehende Nachrichten zu all den unterschiedlichen Windows-Varianten im Einsatz werden also nicht den Posteingang fluten. Prinzipiell handelt es sich um die gleichen Informationen, die bereits das Microsoft 365 Admin Center aufführt. Neu ist ausschließlich, dass Verantwortliche es nicht händisch überprüfen müssen. Details dazu, wie genau sich der Dienst aktivieren lässt, finden sich im Tech-Community-Blog.

