Mehr Zustimmung zu Werbe-Tracking in iOS als angenommen

Die Ablehnung von Werbe-Tracking scheint unter iPhone-Nutzern nicht so groß wie ursprünglich angenommen: Neuen Zahlen zufolge stimmen rund 25 Prozent dem Werbe-Tracking zu, wenn der Opt-in-Dialog in einer App erscheint.

Ursprünglich hieß es, neun von zehn iPhone-Nutzer würden keine Zustimmung geben – bei der Berechnung der Analysefirma Flurry wurden aber offenbar alle Apps als Referenzwert genommen und nicht nur die Apps, die auch tatsächlich Werbe-Tracking durchführen wollen und deshalb den mit iOS 14.5 neu eingeführten Opt-in-Dialog zeigen müssen. Flurrys Analyse-SDK ist nach eigener Angabe in über 1 Million Apps eingebettet.

Apps bitten um Tracking-Zustimmung

Einen knappen Monat nach dem Start von Apples Tracking-Transparenz-Initiative (ATT) bitten immer mehr Apps um die Zustimmung zum Werbe-Tracking, offenbar brauchten manche App-Anbieter und Entwickler noch Zeit zur Umsetzung.

Lesen Sie auch Tracking auf Mac, iPhone und iPad erkennen und abstellen

Viele Apps zeigen im Vorfeld Infodialoge, in denen erklärt wird, nur per Werbe-Tracking könne man relevante Banner anzeigen. Facebook und Instagram signalisieren sogar, die Apps könnten sonst kostenpflichtig werden. Ohne Zustimmung des Nutzers können Apps nicht länger auf die Werbe-ID (IDFA) von iPhones und iPads zugreifen, die es ermöglicht, Aktivitäten App-übergreifend zu erfassen.

Probleme bei Apples Tracking-Transparenz-System

Apple hatte zudem anfangs technische Probleme mit dem ATT-System, der Opt-In-Dialog erschien bei manchen Nutzern gar nicht. Das wurde in den meisten Fällen mit iOS 14.5.1 korrigiert. Bei anderen Nutzern war der Tracking-Schalter in den Einstellungen grau unterlegt und ließ sich nicht aktivieren, das ist teils so gewollt – etwa bei Minderjährigen –, schien in anderen Fällen aber ein Bug. Auch hier scheint Apple inzwischen Server-seitig nachgebessert zu haben.

Nur wer "Apps erlauben, Tracking anzufordern" auf Grün setzt, sieht Opt-in-Dialoge in einzelnen Apps. Ist die Funktion abgeschaltet, wird Werbe-Tracking generell untersagt. Davon machen nach wie vor offenbar nur sehr wenige Nutzer:innen Gebraucht: Laut Flurrys Zahlen setzen nur 5 Prozent auf die Tracking-Komplettverweigerung.

(lbe)