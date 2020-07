Neue iMacs noch dieses Jahr - ohne Redesign, ohne Apple Silicon?

Hardware-Dürre bei Apple: Seit dem Frühjahr sind keine neuen Macs mehr erschienen. Ein überarbeitetes Modell, das laut Aussagen der Gerüchteküche nun als nächstes anstehen soll, ist der iMac – seit März 2019 hat Apple das All-in-One-Gerät für den Desktop nicht mehr angefasst.

Ist August der Monat?

Der bekannte Leaker Jon Prosser glaubt nun, dass es schon sehr bald soweit sein könnte – August sei Apples Einführungsmonat. Allerdings sind die Erwartungen bezüglich möglicher Neuerungen gering: Angeblich gibt es "kein Redesign", obwohl Apple den Look des iMac schon seit bald sechs Jahren nicht mehr überholt hat.

Dass eine Überarbeitung ansteht, ergibt sich schon daraus, dass Apple verschiedene Konfigurationen der Maschine seit Wochen nicht oder nur mit ungewöhnlich langer Lieferzeit zum Kunden bringt; üblicherweise ein untrügliches Zeichen. Warum Apple hier "den Abzug noch nicht gedrückt hat", bleibt unklar. Technisch könnte der Hersteller dem iMac aktualisierte Intel-Prozessoren samt passender Grafik verpassen.

ARM-Switch steht bevor

Der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht ebenfalls davon aus, dass Apple seinen iMac im dritten Quartal 2020 überholen wird. Angaben über ein mögliches Redesign machte er nicht. Da Apple an seinem ARM-Switch werkelt, würde ein neuer Look eher dann passen – und ein iMac mit Apple Silicon gilt für dieses Jahr noch als unwahrscheinlich, da Apple hier vermutlich eher auf MacBooks setzt.

Zuletzt hatten Gerüchteköche behauptet, dass Apple beim iMac auf die Designsprache des iPad Pro zurückgreifen wird – möglicherweise in Verbindung mit dem Look des Pro Display XDR. Apples All-in-One-Maschine gilt zwar längst als ikonisch, wirkt in vielen Büros aufgrund des lange unveränderten Looks aber mittlerweile angestaubt und fast altmodisch. Die letzte größere Modernisierung des iMac war der iMac Pro, der einen dunkleren "Profi-Look" brachte. Aber auch diese Maschine ist in diesem Dezember satte drei Jahre alt. (bsc)