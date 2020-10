Neue iPhones und mehr: Was wir von Apples "Hi, Speed"-Event erwarten

Am kommenden Dienstag ab 19 Uhr ist es soweit: Apple präsentiert die zweite Keynote in diesem Herbst. Nachdem im September "nur" neue iPads sowie Apple-Watch-Modelle vorgestellt worden waren, sind nun die neuen iPhones dran – die üblicherweise im September gezeigt werden, aufgrund der Corona-Pandemie aber 2020 etwas warten mussten.

Die neuen iPhones

Dass neue iPhones kommen, lässt sich schon aus dem Einladungsschreiben schließen: "Hi, Speed" ist dort zu lesen. Mit "Speed" dürften die Einführung der 5G-Unterstützung durch Apple gemeint sein, Insgesamt vier neue "iPhone 12"-Modelle – mehr als je zuvor – werden erwartet, die allesamt über den neuen Funkstandard verfügen: Zwei Einsteigergeräte – "iPhone 12 mini" und "iPhone 12" mit 5,4 beziehungsweise 6,1 Zoll – sowie zwei Profimodelle: "iPhone 12 Pro" (6,1 Zoll) und "iPhone 12 Pro Max".

Das Design wird sich wohl leicht verändert haben und eher dem Look des iPad ähneln – mit einem etwas kantigeren Design, das man schon vom iPhone 5 kennt. Daneben wird mit einem signifikant verbesserten Innenleben gerechnet, erstmals wird wohl Apples A14-Chip in einem Smartphone eingebaut sei, der im 5-nm-Prozess entsteht. Die neuen Kameras versprechen bessere Bilder inklusive einem LIDAR bei den Pro-Modellen für verbesserte Augmented Reality. Zuletzt wurde das Gerücht laut, dass Apple den Gesichtserkennungssensor Face ID beschleunigt hat, an längerer Akkulaufzeit und besserer Zoom-Leistung der Kameras arbeitet. Auch mit weniger Licht sollen die Kameras besser umgehen können.

Der neue HomePod mini und mehr

Apples Smart Speaker, der HomePod, bekommt wohl einen kleinen Bruder. Angeblich kostet der HomePod mini lediglich 100 US-Dollar, die Hardware wurde miniaturisiert, verspricht aber weiterhin ordentlichen Klang. Die große Version des Siri-Lautsprechers wird angeblich nicht angefasst. In Sachen Audio gibt es wohl auch bei den Kopfhörern Neuigkeiten: Die sogenannten AirPods Studio kommen. Die Geräte sollen High-End-Fans ansprechen. Apple hat dazu neulich den Verkauf von Kopfhörern und Lautsprechern fremder Marken eingestellt. Selbst die Audio-Tochter Beats muss seit kurzem mit einer eingeschränkten Präsenz auf Apple.com leben.

Der HomePod mini soll, so der nicht immer zuverlässige Leaker Jon Prosser, einen Ultra-Wideband-Chip-Empfang enthalten, um iPhones im Haus besser orten zu können – angeblich für die "Mein iPhone finden"-Funktion. Die Technik landet angeblich auch in künftigen Apple-TV-Geräten. Weiterhin könnte Apple eine zum "iPhone 12" passende Ladematte oder gleich zwei zeigen – dazu wird angeblich die Marke "MagSafe" wiederbelebt. Weiterhin könnten die lange erwarteten AirTags-UWB-Tracker erscheinen, auch wenn es hier kürzlich hieß, Apple sei nach wie vor noch nicht damit fertig. Ebenfalls eher noch nicht vorgestellt werden, dürfte der erste Mac mit Apple Silicon – hier muss man sich wohl noch bis November gedulden.

Berichterstattung am Dienstag

Was immer auch präsentiert wird: Mac & i wird wieder einen Liveticker zum Apple-Event anbieten. Los geht es ab 19 Uhr. Außerdem kommentieren Michael Wieczorek, Alexander Spier und Holger Zelder die Veranstaltung im Stream live, wobei sie voraussichtlich den einen oder den anderen Kollegen zuschalten werden. (bsc)