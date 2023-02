Neue sechsteilige Webinar-Serie von Heise: .NET 6.0/7.0 im Praxiseinsatz

Die neueste Webinar-Serie der heise Academy behandelt das Thema .NET. Konkret bekommen Entwickler und Entwicklerinnen in sechs Webinaren mit einem Umfang von mehr als 24 Stunden alle Informationen, die sie brauchen, um ihre Entwicklungen auf das moderne .NET zu migrieren. Aber natürlich ist auch allen geholfen, die eine Neuentwicklung auf Basis von .NET 6.0 oder 7.0 starten wollen. Auftakt für die Webinar-Serie ist am 19. April, die letzte Folge findet am 24. Mai statt.

.NET 6.0/7.0 = modernes .NET

.NET 6.0 ist als "neue" Basis für alle auf Microsofts Entwicklungsplattform aufbauenden Programme zu sehen – ob Desktop-Applikationen mit Windows Forms und WPF, Webanwendungen mit ASP.NET, mobile Apps auf Basis von Universal Windows Platform und .NET MAUI oder Unity-Spiele. Auch wenn .NET 7.0 zwar kein LTS-Release ist (Long-Term Support) ist, können die Neuerungen und Arbeiten zur Verbesserung der Codequalität die Migration auf .NET 7 durchaus rechtfertigen.

In dieser sechsteiligen Webinar-Serie lernen Developer den Praxiseinsatz des modernen .NET anhand eines durchgehenden mehrschichtigen Fallbeispiels kennen. Die Termine im Überblick:

Jedes Webinar umfasst vier Blöcke zu jeweils 45 Minuten in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Die Webinare bestehen aus Erklärungen und Vorführungen, teilweise auch Live-Coding der Experten. Übungen der Teilnehmenden am eigenen Rechner sind aufgrund des straffen Zeitplans nicht vorgesehen.

Die Webinar-Serie wurde von .NET-Doktor Holger Schwichtenberg konzipiert, der zudem mit seinem Expertenteam von www.IT-Visions.de für die inhaltliche Durchführung verantwortlich zeichnet.

Im Paket oder als Abonnent sparen

Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle sechs Termine buchen möchte, kann mit einem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen und erhält darüber hinaus Zugang zu über 100 Video-Kursen und über 90 Webinaren pro Jahr. Im Paket bekommt man die sechs Webinare für 649 Euro.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.

