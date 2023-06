Neuer CEO: Twitter legt Fokus auf vertikale Videos inklusive Smart-TV-App

Unter der neuen Führung von CEO Linda Yaccarino plant Twitter, sich auf Video-, Kreativ- und Handelspartner zu konzentrieren. Das Geschäft soll über die Werbung hinaus belebt werden. Die Chefin des Kurznachrichtendienstes soll in dieser Woche Investoren gegenüber auch Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik und Unterhaltung, Zahlungsdienstleistern sowie Nachrichten- und Medienverlagen angedeutet haben. Diese befänden sich aber in einer frühen Phase, berichtet Reuters.

Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson startete Anfang des Monats eine neue Sendung auf Twitter: "Tucker on Twitter". Zusätzlich kündigte das Social-Media-Unternehmen eine Twitter-Video-App für Smart-TVs an. In einer Investorenpräsentation, die Reuters einsehen konnte, hieß es, dass mehr als 10 Prozent der auf Twitter verbrachten Zeit auf vertikale Videos entfallen. Das Unternehmen plane, neben den Videos Anzeigen und Sponsoring zu verkaufen.

Einer mit der Sache vertrauten Person zufolge habe Yaccarino die Investoren auch über eine Steigerung bei den Ausgaben von Werbetreibenden in mehreren Kategorien um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr informiert. Dazu zählten demnach Gesundheit, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter – zu den gestoppten Werbeausgaben nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk befinden sich in dem Bericht keine Informationen.

Da Musk, der Twitter in X Corp. umbenannt hatte, die Vision einer Super-App analog zu WeChat in China bereits mehrfach öffentlich angesprochen hat, kommen die Gespräche mit Zahlungsdienstleistern nicht völlig überraschend. Bei der Übernahme fand Yaccarino verheerende Zahlen zu den Werbeeinnahmen vor. Sie soll an der Umgestaltung zur "X"-App mithelfen und die Einnahmen wieder steigern. Yaccarino war vor dem CEO-Posten bei Twitter 11 Jahre bei Comcast unter anderem für das weltweite Werbegeschäft verantwortlich.

