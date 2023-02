Neuer Fotowettbewerb zum Thema „Eingerahmt“: Machen Sie jetzt mit!

Rahmen, sie halten Bilder oder ein Fenster. Aber welche Rolle spielen sie beim Fotografieren? Dieser Frage sollen Sie nachgehen und mit Ihrem Beitrag zu unserem neuen Fotowettbewerb beantworten. Rahmen finden sich in allen Bereichen. Im städtischen Umfeld sind es Schaufenster oder Lücken in Zäunen. In der Natur können Löcher im Blattwerk oder in Bäumen für diese Technik genutzt werden. Insgesamt sollte der Rahmen nicht im Vordergrund stehen, sondern die Komposition unterstützen, um das Interesse des Betrachters zu wecken. Wie dies jedoch umgesetzt wird, muss jede Fotografin und jeder Fotograf für sich entscheiden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und viel Spaß dabei, wünscht Ihnen die Redaktion von c‘t-Fotografie.

Ihre Bilder können Sie vom 20. Februar 2023 ab 12 Uhr bis zum 20. März 2023, 12 Uhr, über die Galerie von c’t Fotografie online einreichen (ein Foto pro User). Anschließend läuft vom 20. März 2023, 12 Uhr, bis zum 24. April 2023, 12 Uhr, die Bewertungsphase, an der alle registrierten User von c’t Fotografie online teilnehmen können. Die zehn bestplatzierten Beiträge finden Sie in der Ausgabe 04/23.

Sie haben noch keinen Galerie-Account? Unter www.heise-foto.de/Registrierung können Sie sich kostenlos anmelden. Mit Beginn des Wettbewerbs geben wir online bekannt, was Sie gewinnen können.

(tlz)