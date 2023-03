Neuer Knopf: Angeblich frei belegbarer "Action Button" für iPhone 15 Pro

Große Bedienänderungen beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max: Apple plant in diesem Jahr wie bereits berichtet offenbar einen Übergang zu unbeweglichen Solid-State-Tasten für Lautstärke, Sleep/Wake und Stummschalten. Doch letzterer Schiebeschalter könnte durch einen besonderen Knopf ersetzt werden, heißt es nun in einem neuen Bericht von MacRumors. Ein in der Vergangenheit richtig liegender Leaker behauptet demnach, dass Apple fürs iPhone erstmals eine frei belegbare Aktionstaste plant, wie man sie bislang nur von der Apple Watch Ultra kennt.

Nichts mehr mechanisch, alles fest

Der Übergang zu Solid-State-Tasten bedeutet, dass diese künftig nur noch scheinbar gedrückt werden können. Kapazitive Technik erkennt, wenn man sie an bestimmten Stellen berührt beziehungsweise Druck auf diese ausübt – die im iPhone integrierte Taptic Engine, ein Vibrationsmotor, simuliert dann das Feedback.

Das Verfahren hat den Vorteil, dass Apple weniger mechanisch aktive Teile benötigt und die Geräte besser gegen Staub und Wasser abdichten kann. Der Hersteller soll laut jüngsten Infos sogar einen speziellen Low-Energy-Mikroprozessor vorsehen, der auch dann noch arbeitet, wenn das iPhone eigentlich keinen Strom mehr hat, um sicherzustellen, dass die User die Kontrolle nicht verlieren und das Gerät zum Beispiel auch dann noch zurücksetzen können.

Mit vielen Funktionen belegbar

Dem neuen Leak zufolge will der Konzern den Umbau nun auch nutzen, um dem iPhone eine Aktionstaste zu verpassen. Diese soll den Schiebeschalter für das Stummschalten ersetzen und recht klein ausfallen – oberhalb einer neuen, langen Lautstärketaste angebracht sein. Laut dem MacRumors-Leaker lässt sich der Action-Button frei mit zahlreichen Funktionen belegen. Dazu gehört das bisherige Stummschalten, das Aktivieren der Taschenlampe, das Einschalten des Nachtmodus, die Aktivierung des Stromsparmodus, der Start von Shortcuts und vieles mehr. Sogar die Anzeige des Home-, Benachrichtigungs- oder Sperrbildschirms sei über den Knopf implementierbar, ebenso wie der Start von Barrierefreiheitsfunktionen wie Lupe oder VoiceOver.

Wie Apple die genaue Umsetzung durchführt, ist noch unklar. Ganz neu ist die Idee übrigens nicht: Schon seit mehreren Jahren kann man die – leider kaum bekannte – Back-Tap-Funktion ("Auf Rückseite tippen") nutzen, um zahlreiche Features aufzurufen – dazu gehört auch Taschenlampe oder Screenshot. Das Feature steht seit iOS 14 bereit und kann über die Barrierefreiheitseinstellungen aktiviert werden. Bei der Apple Watch Ultra gibt es ebenfalls eine eigene Aktionstaste. Diese kann das Fitnesstracking starten, die Taschenlampenfunktion auslösen, beim Navigieren helfen oder auch einen Kurzbefehl auslösen. iPhone 15 Pro und 15 Pro Max – womöglich ergänzt durch ein iPhone 15 Ultra – dürften im September 2023 verfügbar sein.

(bsc)