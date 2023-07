Neuer Radeon-Treiber 23.7.1 für weniger Energieverschwendung

Mit der Radeon RX 7900 und zuletzt der RX 7600 holte AMD in Sachen Performance wieder zu Nvidias entsprechenden GeForce-Grafikkarten auf. Dabei schrieben sich die Ingenieure des sogenannten "Team Red" ein besonderes Augenmerk auf die Energieeffizienz ins Pflichtenheft. Dabei hakte es jedoch lange Zeit ausgerechnet bei der Leerlauf-Leistungsaufnahme. Das soll der neue Treiber mit dem langen Namen Radeon Software Adrenaline Edition 23.7.1 nun zumindest verbessern - von beheben spricht AMD selbst nicht.

Erzfeind HRR-Displays

Zwar können Radeon-Grafikkarten an einfachen Full-HD-Bildschirmen schon seit vielen Jahren ihre Stromsparfunktionen gut umsetzen und sowohl Grafikchip als auch der heute übliche GDDR6-Speicher takten weit herunter. So erreichte die Radeon RX 7600 in unserem Test sehr gute 6 Watt im Leerlauf an einem 1080p60-Bildschirm, also Full-HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde.

Schlossen wir jedoch ein Gamer-Display mit 4K-Auflösung und 120 oder mehr an, stieg der Stromdurst auf 29 Watt. Eine Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT schaffte es gar auf 73 Watt - fürs Nichstun, wohlgemerkt. Keine 3D-Anwendung lief, kein offener Browser mit zappelnden Anwendungen im Hintergrund, nur der reine Windows-11-Desktop. Das ist eindeutig zu viel und geht auch besser, wie nicht nur Nvidias GeForce-Karten zeigen. Außerdem hielt es einige energiebewusste Interessenten vom Kauf ab.

Mit dem neuen Treiber 23.7.1 will AMD das Problem neben anderen Bugfixes nun endlich angegangen haben. Die Release Notes erzählen von Verbesserungen der Leerlauf-Leistungsaufnahme bei bestimmten 4K144-Freesync-Displays. ("Improvements to high idle power when using select 4k@144Hz FreeSync enabled displays or multimonitor display configurations (such as 4k@144HZ or 4k@120Hz + 1440p@60Hz display) using on Radeon™ RX 7000 series GPUs.").

Erste Berichte im Netz ergeben noch ein durchwachsenes Bild: Bei einigen sank die Leistungsaufnahme von 40 oder mehr Watt auf 10 Watt. Sollte sich das bestätigen, wäre das für eine High-End-Grafikkarte ein sehr guter Wert. Andere berichten aber, bei ihnen habe sich nichts verändert. Die meisten verlassen sich dabei auf die Anzeige von Monitoring-Tools wie GPU-z oder HWInfo.

Wir werden die eine oder andere Radeon RX und Radeon Pro-Karte im c't-Labor in Kürze neu vermessen und auch diese Meldung mit den Ergebnissen aktualisieren.

Bis dahin ist der neue Treiber durchaus einen Versuch wert, da er wie üblich auch noch andere Verbesserungen mitbringt. So sollen Probleme mit der AV1-Wiedergabe in DaVinci Resolve Studio behoben sein und das Spiel Nioh 2 etwa auf der Radeon RX 6800 XT nicht mehr abstürzen.

