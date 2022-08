Neuer Studiengang: Rechenzentrums-Management

An der Technischen Hochschule Deggendorf kann man jetzt einen B.Sc. in "Data Center Management – Smart Infrastructure" erwerben. Für Praxisnähe soll die die Zusammenarbeit mit mit dem Verband innovative Rechenzentren bei der Konzeption des Studiengangs sorgen. Der neue Studiengang ist in der Fakultät für angewandte Informatik angesiedelt.

Auf dem Lehrplan stehen neben Grundlagen der Informatik, Programmierung und Netzwerktechnik Themen wie IKT Infrastruktur und Energiesysteme, Projekt- und Risikomanagement, Steuer- und Regelungstechnik, IT-Sicherheit, Gebäudetechnik und Energieefizienz. Mit dem neuen Studiengang möchte die TH Deggendorf dem allseits beklagten Fachkräftemangel in der IT entgegenwirken. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Informationsseite zum neuen Studiengang "Data Center Management – Smart Infrastructure".

(odi)