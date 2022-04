Neuer Weiterbildungskurs zum Datenschutzmanagement verbindet Theorie und Praxis

Betriebliche Datenschutzbeauftragte nehmen zunehmend Schlüsselpositionen in Unternehmen ein. Sie beraten das Management bei strategisch wichtigen Entscheidungen, überwachen sämtliche Datenflüsse und sorgen dafür, dass alle datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Der Bedarf an qualifizierten Datenschutzbeauftragten ist allerdings groß. Auch deswegen richtet die Hochschule Hannover gemeinsam mit den Unternehmensberatern der Althammer & Kill GmbH und in Kooperation mit iX von 1. September 2022 an einen Weiterbildungskurs zum Datenschutzmanagement an. Er richtet sich an Menschen, die sich im Bereich Datenschutz qualifizieren wollen, um später in Berufsfeldern wie Datenschutzbeauftragter und Datenschutz-Consultant zu arbeiten oder als selbstständige Datenschutzberatende zu fungieren.

Weiterbildung mit Hochschulzertifikat

Die Weiterbildung dauert sechs Monate und findet in Präsenz- und Onlinephasen statt. Die Teilnehmenden erhalten nach regelmäßiger Teilnahme und erfolgreichem Abschluss aller Modulprüfungen ein Hochschulzertifikat der Hochschule Hannover. Es verbindet Theorie sowie Praxis und qualifiziert die Teilnehmenden zum Datenschutzbeauftragten. Innerhalb eines Semesters werden Inhalte aus den Bereichen Datenschutzrecht, technischer Datenschutz, Prozesse und Umsetzung sowie Change Management nähergebracht und anhand von Beispielen greifbar gemacht.

Den Kurs führen ausgewiesene Experten und Expertinnen auf den Fachgebieten Datenschutz und Datensicherheit durch. Sie kombinieren hierfür didaktische Fähigkeiten mit jahrelanger Erfahrung. Eine genaue Übersicht der Inhalte findet sich auf der Website des Weiterbildungskurses.

Der Kurs kostet 3500 Euro. Anmeldeschluss ist der 1. August.

