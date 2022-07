Neuer Zulieferer für das iPhone 14: Apple stellt sich breiter auf

Apple stellt sich mit einem neuen Zulieferer breiter auf für die Produktion des iPhone 14, das im Herbst erwartet wird. Der Analyst Ming-Chi Kuo von der Firma TF International Securities berichtet, dass die chinesische Firma SG Micro die nötige Zertifizierung erhalten habe, um für Apples Top-Smartphone produzieren zu dürfen. Es geht nach Aussage Kuos um integrierte Schaltkreise für die Energieverwaltung (PIMC).

Was das für SG Micro bedeutet

Für SG Micro ist die Zulassung Apples in gewisser Weise die Erhebung in den technischen Adelsstand. Wer die hohen Anforderungen der US-Amerikaner erfüllt und Bestellungen erhält, bewege sich auf dem sogenannten Tier-1-Level und qualifiziere sich damit zum Beispiel auch für andere Aufträge in der Auto- und Serverbranche. Angesichts des bei Apple üblichen Auftragsvolumens dürfte der Umsatz von SG Micro erheblich ansteigen, vermutet Kuo.

Vorteile für Apple

Apple wiederum profitiere davon, dass der Konzern seine Lieferrisiken senken kann. Die globale Lieferkettenkrise hat auch den Kaliforniern Kopfzerbrechen bereitet. So hatte Apple aufgrund der Covid-Lockdowns in China mit teils erheblich längeren Wartezeiten bei Produkten wie dem Mac zu kämpfen. Mit SG Micro könne Apple auch eine Kostenersparnis erzielen, so Kuo.

Der Produktionsstart des iPhone soll nach Kuos Angaben planmäßig erfolgen. Allerdings werden wohl einige Zulieferer erst später dazustoßen können. Dadurch, dass Apple in vielen Segmenten mehrere Vorlieferanten hat, könne das jedoch ausgeglichen werden. Mit Spannung wird erwartet, ob wie gewohnt im September die Vorstellung der neuen Modellgeneration erfolgt und ab wann das neue Smartphone lieferbar ist.

(mki)