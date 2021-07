Neuer c‘t Fotografie-Wettbewerb: Flower Power

Duftender Flieder, blühende Jasminsträucher, ausdrucksstarke Dahlien – Frühling und Sommer bieten eine überwältigende Menge an Blüten in vielfältigen Farben und Formen. Ob im eigenen Garten, dem Park um die Ecke oder an exotischen Reisezielen entdeckt, wir suchen für unseren neuen Fotowettbewerb Ihre schönsten Blütenbilder. Werden Sie kreativ! Montieren Sie Ihre Blüten in barocker Manier, verfremden Sie diese oder rücken Sie eine Blüte in den Vordergrund. Sowohl ein einzelnes Blümchen, ein arrangiertes Stillleben oder ein lebendiges Blütenmeer ist möglich, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ihre Beiträge können Sie ab heute, dem 5. Juli bis zum 9. August 2021, 12 Uhr über die Galerie von c’t Fotografie online einreichen (ein Foto pro User). Anschließend läuft vom 9. August bis zum 13. September 2021, 12 Uhr die Bewertungsphase, an der alle registrierten User von c’t Fotografie online teilnehmen können. Die zehn bestplatzierten Beiträge finden Sie in der Ausgabe 06/21.

Sie haben noch keinen Galerie-Account? Melden Sie sich kostenlos hier an. Weitere Infos finden Sie auf unserer Wettbewerbsseite.

(cbr)