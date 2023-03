Neues Abomodell bei Citrix beerdigt Hoffnung auf Rückkehr der Einmalkäufe

Das US-Software-Unternehmen Citrix stellt seine angebotenen Lizenzpläne um. Der Anbieter für Software-Produkte für Arbeitsplatzumgebung und virtuelle Desktop-Dienste stellt den Support für seine Dauerlizenzen („perpetual licenses“) weitgehend ein und konzentriert sich voll auf universelle Lizenzen („universal licences“). Diese sollen auch die bisherigen hybriden Lizenzen ("hybrid licenses") ersetzen, die sowohl denOn-Premises- als auch den Cloud-Betrieb der Citrix-Produkte erlaubten, Nutzer langfristig aber zum Cloud-Umstieg zwangen.

Die Änderung des Lizenzmodells kann als weiterer Schritt in Citrix‘ Umstrukturierung nach der Fusion mit Tibco gesehen werden – und als Maßnahme, von Einzelverkäufen loszukommen und auf Abonnements zu setzen. Die Umstellung dürfte vor allem Kunden, die bisher eine Dauerlizenz besaßen, sauer aufstoßen.

Alles auf Universal

Schon 2019 hatte Citrix den Verkauf von neuen Dauerlizenzen eingestellt. Bis jetzt hat Citrix die Produkte dieser Kunden noch auf Stand gehalten, mit der Umstellung des Lizenzmodells auf das neue Abomodell kündigt der Anbieter an, dass damit künftig nicht mehr zu rechnen sei: "Wir stellen ab sofort die unbefristete Software-Wartung für unsere größeren Kunden ein", schreibt Citrix in der Ankündigung der Umstellung. Abonnenten der Universallizenzen erhalten laut Citrix "primären Support". Wer also nicht kurzerhand alle seine Dauerlizenzen gegen das neue universale Modell eintauscht – wobei offenbar ein gewisser Preisaufschlag zu erwarten ist – wird in Zukunft wohl Produkte zweiter Klasse nutzen müssen.

Kunden, die Lizenzmodelle für kombinierten Cloud- und On-Premises-Einsatz haben wollten, bot Citrix in der Vergangenheit Hybrid-Lizenzen an. Die nötigten dann allerdings dazu, innerhalb eines festen Zeitraums die eigenen Anwendungen in Citrix‘ Cloud zu migrieren. Jene hybride Lizenz von Desktop-as-a-Service-Lösungen wird sich laut Citrix gegen Ende von 2023 automatisch zu einer universalen Lizenz umwandeln, die den hybriden Weiterbetrieb der Software erlauben.

(kki)