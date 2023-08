Neues Amazon-Logistikzentrum im Kreis Oldenburg geht in Betrieb

An diesem Montag geht das neue Amazon-Logistikzentrum im Kreis Oldenburg offiziell in Betrieb. Zunächst sollen rund 350 Angestellte mit der Arbeit beginnen. Bis zum Jahresende sollen mehr als 1000 Menschen am Standort in Großenkneten für den Online-Händler arbeiten.

Laut Amazon sollen die meisten neuen Amazon-Beschäftigten aus der Region rund um Cloppenburg, Oldenburg, aber auch aus Bremen kommen. Lokalpolitiker begrüßen die Ansiedelung, während Anwohner zunehmenden Verkehr befürchten.

Die Angestellten sollen der dpa zufolge von Hunderten Transportrobotern bei der Arbeit unterstützt werden. Wie ein Unternehmenssprecher erklärte, würden dadurch viele Laufwege entfallen. Die Waren werden von den Robotern zu den Beschäftigten gebracht. Rund 16 Millionen überwiegend kleinere Artikel sollen auf Lager sein.

Tarifstreits bleiben

Weiterhin gelten für Beschäftigte bei Amazon in Deutschland nicht die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Die Gewerkschaft Verdi setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Amazon diesen Standard übernimmt. Zuletzt hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil während eines Besuchs im Logistikzentrum Winsen/Luhe für eine Tarifbindung der Angestellten bei Amazon ausgesprochen. Amazon verweist weiterhin auf gute Konditionen für Beschäftigte. So sollen die Einstiegslöhne ab September auf 14 Euro brutto die Stunde "und aufwärts" steigen. Für Fachkräfte und Gruppenleiter solle es künftig 20 Euro brutto pro Stunde und mehr geben. Je nach Region könnten die Löhne auch etwas höher ausfallen.

Der Standort Großenkneten ist das vierte Amazon-Logistikzentrum in Niedersachsen nach Winsen/Luhe im Landkreis Harburg, Achim im Landkreis Verden und Helmstedt. Landesweit ist der Konzern an zwölf Standorten vertreten und beschäftigt rund 7000 Angestellte.

