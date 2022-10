Neues Apple TV 4K: Apple spaltet Produktreihe auf

Apple hat eine neue Generation des Apple TV 4K vorgestellt. Die nun dritte Generation der TV-Box mit 4K-Support integriert Apples A15 Bionic, der im iPhone 13 im Herbst 2021 sein Debüt gab. Das verbessere die Leistung um bis zu 50 Prozent und sorge für flüssige Darstellung von Spielen, so der Hersteller. Neben Dolby Vision unterstützt Apple TV nun auch HDR10+.

Siri-Remote mit USB-C

Das neue Apple TV 4K ist in zwei Ausführungen erhältlich, darunter einem neuen Basismodell mit 64 GByte Speicherplatz, das auf den Ethernet-Anschluss verzichtet und rein auf WLAN setzt. Eine teurere Version ist mit Gigabit-Ethernet-Port erhältlich, kommt mit 128 GByte Speicherplatz und Support für das Smart-Home-Mesh-Protokoll Thread. Apple TV sei außerdem ein "essenzieller Baustein" für den Smart-Home-Standard Matter, so Apple, ohne weitere Details zu nennen.

An der beim Vorgängermodell schon überarbeiteten Siri-Fernbedienung ändert sich nur ein, wenn auch gravierender Teil: Sie lässt sich nun per USB-C statt über Lightning laden. Einen Ultrabreitband-Chip zur Ortung hat Apple offenbar nicht integriert. Die Fernbedienung ist auch im Einzelverkauf für knapp 60 US-Dollar erhältlich.

Das neue Apple TV 4K wird aber knapp 130 US-Dollar angeboten, es soll am 4. November in den Handel kommen. Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich. In Deutschland wird die Box ohne Ethernet (und ohne Thread) knapp 170 Euro kosten, der Preis für die Ausführung "Wi-Fi + Ethernet" mit 128 GByte Speicherplatz beträgt knapp 190 Euro.

Meldung wird weiter aktualisiert.

(lbe)