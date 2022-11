Neues Apple TV 4K: Ein Kern weniger, trotzdem flott

Das SoC A15 Bionic im brandneuen Apple TV 4K der dritten Generation wurde von Apple offenbar leicht beschnitten. Über ein sogenanntes Binning hat Apple angeblich den CPU-Teil auf fünf statt sechs Kerne reduziert. Das geht zumindest aus den Daten hervor, die die TV-Info-App anzeigt, mit der man Systemdetails der Multimediabox abfragen kann. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht.

Flotter und günstiger

Weiterhin scheint Apple, so zumindest TV-Info, die Anzahl der GPU-Kerne reduziert zu haben. Statt den fünf Grafik-Cores im iPhone 13 Pro sollen es nun nur noch vier sein. All das scheint dazu zu dienen, das Gerät möglichst kompakt zu halten – es ist gegenüber dem Vormodell leicht geschrumpft – und ein lüfterloses Design selbst beim Einsatz von Spielen mit hochwertiger Grafik zu ermöglichen.

Das Apple TV 4K 3 war Anfang November erschienen. Die Hardware wird von Apple nun in Versionen mit und ohne Thread und Ethernet angeboten. Zudem wechselt die Fernbedienung endlich auf einen USB-C-Anschluss zum Laden, Lightning ist passé. Der verbaute A15 Bionic stammt aus dem iPhone 13 von 2021, wird aber auch in leicht verbesserter Form in iPhone 14 und iPhone 14 Plus verwendet. Preislich geht es beim Apple TV 4K 3 nun für 64 GByte bei 170 Euro los, günstiger als zuvor.

Wohin mit der Leistung?

Im Test von Mac & i zeigte sich, dass sich bei der Multimediabox einiges getan hat. Ausgestattet mit dem A15-Chip soll das neue Apple TV bei reinen CPU-Aufgaben bis zu 50 Prozent mehr und bei grafiklastiger Arbeit bis zu 30 Prozent mehr Leistung als die Set-Top-Box von 2021 bieten. Allerdings ist diese nur bedingt auch nutzbar, da viele Spiele – auch die in Apples Gaming-Abo Arcade – schon mit der früheren Ausstattung ausreichend flott nutzbar waren. Als echter Mehrwert überzeugte die bessere Energieeffizienz: Apple verspricht einen bis zu 30 Prozent geringeren Stromverbrauch, was sich auch messen ließ.

In einem Review des Blogs flatpanelshd sieht man durchaus großes Potenzial für die Hardware: Das Grundsystem ist deutlich schneller als ältere Konsolen wie Xbox One oder Playstation 4. Ob Apple Titel speziell für die jeweils neueste Generation der Multimediabox anbieten lässt, bleibt abzuwarten – möglicherweise würde sich das lohnen.

