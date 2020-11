Neues Blog auf heise Developer: "Well Organized"

heise Developer, der sich an Softwareentwickler und -architekten richtende Online-Channel auf heise online, präsentiert mit "Well Organized" ein neues Blog, das einfache Tipps für den Entwickleralltag bieten will. Zu den Dazu zählen etwa Themen, wie man sich selbst organisiert, richtig telefoniert oder sinnvoll dokumentiert. Es geht immer um an sich einfache Tipps, die auch unter Zeitdruck und hoher Belastung noch umsetzbar und wirksam sein sollen.

Michael Keller, neuer Blogger auf heise Developer

Autor des Blogs ist Michael Keller. Er entwickelt beruflich mit der Programmiersprache ABAP Anwendungen für SAP-ERP-Systeme, bevorzugt im Logistikumfeld. Sein Interesse gilt dabei insbesondere dem Einsatz von modernem ABAP zum Erzeugen wartbarer und damit zukunftsfähiger Softwarearchitekturen. Gleichzeitig stellt er sich täglich der Frage, wie man sinnvoll mit Legacy Code arbeiten kann. Außerdem engagiert er sich seit Jahren als Blogger in der SAP-Community. Hierfür wurde er 2020 als "SAP Champion" ausgezeichnet.

Der erste Blog-Beitag erklärt ausführlich, was Keller mit dem Blog vorhat, was ihn dazu motiviert und wie Leser von den Beiträgen profitieren können.

