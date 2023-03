Neues Mac & i-Webinar: Automatisiertes Deployment und Release-Management

Je mehr Entwickler an einer App arbeiten, umso komplizierter wird die App-Bereitstellung. Während Einzelentwicklern die Tools von Apples Entwicklungsumgebung Xcode oft ausreichen, kommen in größeren Entwickler-Teams Tools wie Fastlane oder Xcode Cloud zum Einsatz, um Routinen zu übernehmen, die sonst von Hand durchgeführt werden müssten und so Arbeitszeit kosten.

On-Premise oder Cloud?

Das neue Mac & i-Webinar Automatisiertes Deployment und Release-Management verschafft Einblick in zwei unterschiedliche Ansätze der Continuous Integration und dem Continuous Deployment (CI/CD). Zum einen wird dabei mit Fastlane und GitLab ein On-Premise-Ansatz erkundet, bei dem alle Prozesse im Unternehmen verbleiben. Das ist etwa interessant, wenn der Quellcode das Intranet nicht verlassen soll. Als Alternative zu diesem lokalen Ansatz betrachten wir Apples noch jungen Cloud-Dienst Xcode Cloud.

Der Entwickler, Fachautor und Berater Stefan Mayer-Popp erklärt die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Ansätze – sowohl aus Perspektive des Entwicklers als auch unternehmerischer Sicht. Mit Hilfe von Fastlane und GitLab wird im Rahmen des Webinars eine On-Premise-Lösung implementiert und im Anschluss eine Lösung mit Xcode Cloud erarbeitet.

120-minütiges Webinar im Mai

Das 120-minütige Live-Webinar findet am 11. Mai 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, die Moderation übernimmt die Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Live-Demos sowie die Beantwortung von Teilnehmerfragen runden die Veranstaltung ab. Teilnehmer erhalten zudem unbefristeten Zugang zu allen Videos & Materialien. Der Preis für ein Ticket beträgt für Frühbucher 116,10 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren – insgesamt 24 Webinaren pro Jahr – kostenlos möglich.

(lbe)