Neues Webinar: Barrierefreie Apps für iPhone & Co.

Barrierefreiheit spielt bei der App-Entwicklung oft nur eine untergeordnete Rolle, das schließt letztlich ganze Kundengruppen aus. Im behördlichen Umfeld ist Barrierearmut mittlerweile sogar gesetzlich vorgeschrieben. Apple stellt für seine Plattformen eine Reihe an zentralen APIs bereit, um Programme auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen nutzbar und so letztlich für alle zugänglicher zu gestalten – allerdings müssen Entwickler das auch berücksichtigen und integrieren. Der tief in das Betriebssystem integrierte Screenreader VoiceOver sowie dynamische Schriftgrößen sind nur zwei Beispiele dafür.

Viele Apple-Schnittstellen für Barrierefreiheit

Im neuen Mac & i-Webinar "Barrierefreie Apps auf allen Apple-Plattformen" führt der Fachautor Klaus Rodewig Entwickler und Bedienoberflächen-Designer in Apples relevanten Schnittstellen ein und zeigt, welche Accessibility-Möglichkeiten iOS, iPadOS, macOS, watchOS sowie tvOS bieten, um die eigene App barrierefrei oder zumindest barrierearm zu gestalten.

Eine beispielhafte iOS-App demonstriert dabei die Integration verschiedener Accessibility-Funktionen in der Praxis und erlaubt es Barrierefreiheit zu testen. Auf der Agenda stehen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Hinblick auf Barrierefreiheit sowie die große Frage nach den Kosten – auch diese bleibt nicht unbeantwortet.

120-Minuten-Webinar Anfang Februar 2023

Das rund zweistündige Webinar findet am 8. Februar 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, die Teilnahme ist bequem online vom eigenen Schreibtisch aus möglich. Teilnehmer können zudem Fragen per Chat stellen und erhalten unbefristeten Zugang zu der Videoaufzeichnung und den Materialien. Der Frühbucherpreis für ein Ticket beträgt 116,10 Euro.

(lbe)