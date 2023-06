Neues Webinar: KI am Arbeitsplatz

KI ist in der alltäglichen produktiven Arbeit angekommen. Dieses Webinar von Heise zeigt neben konkreten Anwendungsszenarien, den Chancen und möglichen Fallstricken beim Einsatz auch die rechtlichen Aspekte auf. Themenschwerpunkte sind u. a. Übersetzung und Texterstellung, KI-gestützte Programmierung, Bewertung technischer Sachverhalte und die Nutzung von Freiräumen für "neue Arbeit". Dabei werfen die Referenten auch einen kritischen Blick auf die Möglichkeiten, da dem praktischen Einsatz von KI schnell auch Grenzen oder Einschränkungen begegnen.

Lernen, wie KI die Arbeit erleichtert

Spätestens seit der Veröffentlichung von neuen KI-Entwicklungen wie ChatGPT oder Midjourney ist KI im Mainstream angekommen. Während KI vorher eher unauffällig oder in sehr spezialisierten Bereichen ihre Dienste verrichtet hat, kann sie – richtig eingesetzt – eine echte Hilfe bei der Arbeit sein. Bewährte Plattformen müssen jetzt mit den neuen Diensten konkurrieren. Für die Praxis bedeutet das, dass auch bewährte Arbeitsmethoden und Informationsquellen auf dem Prüfstand stehen. Überdies stößt man bei der praktischen Verwendung von KI schnell an Grenzen oder Einschränkungen, sodass ein kritischer Blick, wie bei jeder neuen Technologie, unumgänglich ist.

In dem neuen Live-Webinar "KI am Arbeitsplatz" beleuchten wir genau diese Aspekte: Anhand konkreter Einsatzszenarien zeigt es die Möglichkeiten, aber auch die potenziellen Fallstricke beim Einsatz von KI: angefangen mit der KI-basierten Erstellung und Übersetzung von Texten über das KI-unterstützte Programmieren bis hin zur Beantwortung komplexer technischer und konzeptioneller Fragestellungen sowie kompletter Workflows. GPT-4, Github Copilot, Chatsonic, DeepL, Midjourney, Murf AI, Beautiful AI und Boomy AI sind dabei nur einige der Dienste, die das Webinar behandelt. Außerdem beleuchtet Heise-Justiziar Joerg Heidrich die rechtlichen Aspekte, also etwa, wie rechtssicher die Arbeit mit KI-Diensten ist, worauf man in Sachen Datenschutz achten sollte, aber auch urheberrechtliche Fragen nach der Nutzung von KI-Inhalten.

Dreistündiges Webinar im Juli

Das Webinar findet am 11. Juli 2023 von 10 bis 13 Uhr statt. Das Ticket zur Teilnahme kostet für Frühbucher 134,10 Euro.

Für Admins und Entwickler mit Mac & i Pro-Abonnement ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

