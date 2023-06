Neues Webinar: KI am Arbeitsplatz

Anzeige

KI macht sich immer mehr im Arbeitsalltag breit, das reicht von einer umfangreichen Rechtschreib- und Grammatikprüfung über Textzusammenfassungen, Audiotranskripte bis hin zur Dokument- und Bilderstellung. Das stellt bewährte Workflows und Informationsquellen auf den Prüfstand. Zugleich stößt man in der Praxis schnell an Grenzen oder Einschränkungen, sodass ein kritischer Blick unumgänglich ist.

Das neue Webinar "KI am Arbeitsplatz" zeigt anhand konkreter Einsatzgebiete die Möglichkeiten sowie die Fallstricke beim Einsatz von KI. Angefangen mit der KI-basierten Erstellung und Übersetzung von Texten über das KI-unterstützte Programmieren bis hin zur Beantwortung komplexer technischer und konzeptioneller Fragestellungen sowie kompletter Workflows. Es richtet sich an Anwender, die KI bereits einsetzen oder das in Zukunft beabsichtigen ebenso wie Entscheider in Unternehmen. GPT-4, Github Copilot, Chatsonic, DeepL, Midjourney, Murf AI, Beautiful AI und Boomy AI sind dabei nur einige der Dienste, die das Webinar behandelt.

Außerdem beleuchtet es die wichtige Frage, wie rechtssicher die Arbeit mit KI-Diensten ist und worauf man in Hinblick auf Datenschutz achten sollte. Heise-Justiziar Joerg Heidrich widmet sich den rechtlichen Aspekten. Hierzu gehören insbesondere urheberrechtliche Fragen bei der Nutzung von KI-Inhalten, aber auch Fragen des Datenschutzes.

KI-Webinar findet am 11. Juli statt

Das Webinar findet am 11. Juli 2023 von 10 bis 13 Uhr statt, die Teilnahme ist bequem online möglich. Teilnehmer können obendrein Fragen stellen und erhaltenen unbefristeten Zugang zur Aufzeichnung und allen Materialien. Ein Einzelticket kostet 149 Euro.

