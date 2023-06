Neues c’t Sonderheft Kubernetes: Leitfaden für Umsteiger von Docker und Podman

Es ist das zweitgrößte Open-Source-Projekt nach dem Linux-Kernel: Der Container-Orchestrator Kubernetes, ursprünglich von Google entwickelt und unter Open-Source-Lizenz veröffentlicht, hat die Containertechnik für große Umgebungen salonfähig gemacht. Die Zeiten, in denen Kubernetes nur bei Cloudprovidern und Rechenzentren von Weltkonzernen zu Hause war, sind aber längst vorbei: Mit Kubernetes verwalten mittlerweile auch Mittelständler ihre Containerumgebungen. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Kubernetes-Administratoren und -Entwicklern.

Voraussetzung, um selbst in die Arbeit mit Kubernetes einzusteigen, ist solides Containerwissen und sicherer Umgang mit einer Containerumgebung wie Docker oder Podman – denn im Kubernetes-Cluster laufen Container, die aus denselben Images erzeugt werden. Und Konzepte wie Volumes und Umgebungsvariablen, die in Docker- und Podman-Umgebungen vorkommen, tauchen auch in der Kubernetes-Welt wieder auf. Dennoch ist der Umstieg auf Kubernetes beim Blick auf die offizielle Dokumentation nicht ganz einfach. Das liegt daran, dass das Ökosystem rund um Kubernetes riesig und schon die Wahl einer Kubernetes-Distribution schwierig ist.

Ein Pfad durchs Ökosystem

Das c’t Sonderheft Kubernetes richtet sich an Docker- und Podman-Kenner, die vor genau dieser Aufgabe stehen, Kubernetes lernen zu wollen oder zu müssen. Sei es, um die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern oder weil die Firma sich für Kubernetes entschieden hat. Im ersten Kapitel geht es um Docker und Podman für Fortgeschrittene – denn auch mit Kubernetes auf dem Server wollen Sie auch zukünftig mit einer dieser Umgebungen arbeiten.

Bild 1 von 6 c't Kubernetes 2023 (6 Bilder) Das Sonderheft enthält Tipps für fortgeschrittene Podman- und Docker-Anwender, eine Einführung in Kubernetes und Konzepte für Profis.

Es folgt eine umfangreiche Einführung in die Geheimnisse von Kubernetes. Schritt für Schritt erfahren Umsteiger, wie sie den ersten Cluster einrichten, aus der Ferne verwalten und die ersten Container in Pods starten. Weiter geht es mit Vernetzung, persistentem Speicherplatz und Ingress-Routen für eingehenden Netzwerkverkehr.

Abgerundet wird die Einführung von erprobten Konzepten aus der Kubernetes-Praxis. Vorgestellt werden Open-Source-Problemlöser wie Traefik und Longhorn. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit dem Kubernetes-Paketmanager Helm Anwendungen anderer Entwickler im Cluster einrichten und eigene Anwendungen in Helm-Charts verpacken. Die Königsdiziplin ist die automatisierte Clusterverwaltung mit dem GitOps-Werkzeug Argo CD.

