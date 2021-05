Neues iPad Pro: Kamera folgt Personen

Apples neues iPad Pro kommt mit einem exklusiven Feature, das Filmern und Dauervideochattern sehr helfen könnte: Die Center-Stage-Funktion, mit der die Frontkamera des Tablets Personen automatisch folgen kann. Dabei kommt die neue 12-Megapixel-"Ultra Wide"-Optik an der Vorderseite des Geräts zum Einsatz. Center Stage läuft sowohl auf dem 11- als auch dem 12,9-Zoll-Modell der neuen iPad-Generation, ist also nicht wie etwa der neue Mini-LED-Bildschirm auf das größere Gerät beschränkt.

Standardmäßig aktiv ist Center Stage in Apples eigenem Videochat-Service FaceTime. Aber auch andere Entwickler können die Funktion zeitnah nutzen, denn Apple hat eine eigene Center-Stage-API freigegeben. So könnten Zoom, Teams & Co. die Technik ebenfalls anbieten, sobald die Apps entsprechend aktualisiert wurden. Schwer soll das nicht sein: Developer und Blogger Federico Vitticci hat in kurzer Zeit bereits eine Demo-App entwickelt.

Eine verbesserte Front-Optik

Die Ultra-Wide-Optik hat ein Sehfeld von 122 Grad. Wird das iPad Pro etwa auf einer Kücheninsel platziert, folgt den Personen, die die Kamera aufnimmt. Man kann sich im Raum bewegen und sollte stets korrekt in der Mitte des Bildes ausgerichtet sein. Möglich machen dies von Apple entwickelte KI-Routinen. Kommen andere Menschen dazu, befindet sich diese auch stets korrekt positioniert im Bild. Die Kamera "zoomt" zudem ein und aus, wenn Menschen kommen oder gehen. In Demonstrationsvideos sieht dies durchaus professionell aus.

Als ob sich die Kamera mitbewegt

Es fühle sich an, als bewege sich die Kamera im iPad physisch, kommentiert Vitticci. Manchmal fallen Personen aber auch aus dem Bild. Problematisch kann zudem die Positionierung der Kamera im iPad Pro sein – je nachdem, wie das iPad gehalten oder abgestützt wird. Die Center-Stage-API könnte sich auch in Livestreaming-Anwendungen integrieren lassen – oder in Video-Aufnahmetools, um die Technik etwa für YouTube-Videos zu verwenden.

Macs sehen weiter in die Röhre

Apple zufolge wird die neue Funktion auch dank des beschleunigten M1-Chips im iPad Pro 2021 möglich. Schade ist dabei, dass Macs Center Stage bislang nicht nutzen können – auch nicht der neue iMac M1, der mit einer verbesserten Frontkamera kommt. Diese hat mit Full HD jedoch auch eine deutlich geringere Qualität als der 12-Megapixel-Ultra-Wide-Sensor im iPad Pro, weshalb schlicht keine ausreichende Pixelanzahl vorhanden sein dürfte. (bsc)