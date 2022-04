Neues iPhone-Betriebssystem: Was wir bislang über iOS 16 wissen

Wie geht es weiter mit dem iPhone-Betriebssystem iOS? Mit Beginn der Entwicklerkonferenz World Wide Developers Conference (WWDC), die am 6. Juni startet, wird die Vorstellung von iOS 16 erwartet. Apple wird die Präsentation erneut virtuell abhalten.

Was genau neu ist, das ist eines der bestgehüteten Geheimnisse im kalifornischen Cupertino. Nachfolgend ein Überblick über das, was bislang vor der WWDC 2022 über "Sydney" – so der interne Codename – durchgesickert ist.

Bessere Benachrichtigungen

Obwohl Apple erst in iOS 15 die Benachrichtigungen (Notifications) optisch überholt hat, soll laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman eine weitere große Veränderung Einzug halten. Weitere Details hat er bislang nicht bekannt gegeben. In iOS 15 wurde unter anderem die Übersicht eingeführt, die nicht so dringende Benachrichtigungen zusammenfasst.

Ausbau der Health-App

Die Health-App soll nach der Vorstellung Apples eine Art Schaltzentrale für alle Gesundheitsthemen sein. In iOS 16 sollen laut Gerüchten neue Funktionen eingeführt werden. Dazu zählt eine Ausweitung des Schlaftrackings. Dies hatte Apple vor zwei Jahren eingeführt. Dritt-Apps bieten bislang aber einen größeren Funktionsumfang. Die verbesserte Health-App soll Nutzern künftig auch ermöglichen, einen Dosierungsplan für Medikamente zu hinterlegen. Speziell für Frauen soll es auch neue Gesundheitsfunktionen geben.

Erweiterter Fokus-Modus

Der Fokus-Modus soll laut 9to5Mac erweitert werden. Die im Jahr 2021 eingeführte Funktion ermöglicht Nutzern das Einstellen, ob und welche Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Es gibt unter anderem Modi für Schlaf, Freizeit und Arbeit. Nutzer können sich aber auch eigene einstellen. Das iPhone kann wahlweise auch selbst den Modus wechseln. Hier sehen einige aber noch Optimierungsbedarf.

Änderungen am Design

Eine große Veränderung des Designs, wie zuletzt im Jahr 2013 mit iOS 7, erwartet Bloomberg-Journalist Mark Gurman mit Bezugnahme auf seine Quellen bei Apple nicht.

Es könnte aber – mit Blick auf andere Gerüchte – kleinere, gleichwohl signifikante Veränderungen geben. So zeigte der Twitter-Nutzer "LeaksApplePro" bereits im Januar ein Foto von veränderten Widgets. Entwickler hatten bislang in iOS keine Möglichkeit, Steuerelemente darin zu platzieren. Dies soll sich mit iOS 16 ändern, was auch das Aussehen deutlich beeinflussen würde.

Erkennung von Autounfällen

Vier Jahre nach Einführung der Sturzerkennung auf der Apple Watch könnte Apple laut Wall Street Journal mit dem iPhone 14 eine Erkennung von Autounfällen einführen, die sich das Grundprinzip zunutze macht. Wenn die Sensoren einen Aufprall erkennen, würde das iPhone dann automatisch einen Notruf absetzen.

Neues für das iPhone 14

Als sehr vage sind Aussagen einzustufen, dass Apple die Anzeige der Status Bar, ganz oben beim iPhone, verändern könnte. Dies fußt auf der Annahme, dass im Herbst ein iPhone 14 vorgestellt wird, das ohne die bisherige Aussparung im Bildschirm, die so genannte Notch, auskommt und damit mehr Platz bieten würde. Bislang werden links und rechts der Notch Informationen zum Mobilfunkempfang, zur WLAN-Empfangsstärke und der Akku-Ladestand angezeigt.

Ebenfalls mit Blick auf eine vermutete Funktion im iPhone 14 wird spekuliert, dass Apple einen satellitenbasierten Notruf einführen könnte. Damit sollen iPhones auch ohne Mobilfunkempfang Textnachrichten absetzen können, um im Notfall Hilfe anzufordern.

Fundgrube für AR/VR-Hinweise?

Dass Apple mit iOS 16 schon offiziell Funktionen der vermuteten Augmented-Reality- oder Virtual-Reality-Brille preisgibt, gilt als unwahrscheinlich. Zuletzt war die Rede davon, dass das Gerät nicht vor Ende des Jahres veröffentlicht wird. Experten erwarten jedoch in iOS 16 eine Fundgrube für Hinweise, die genaueren Aufschluss zulassen, was Apple genau plant.

Wer bekommt das Update?

Benutzer älterer iPhones bangen Jahr für Jahr, ob sie die nächste Version von iOS überhaupt noch für ihr Gerät erhalten.

Die Gerüchte deuten darauf hin, dass iOS 16 mindestens den A10-Chip aus dem Jahre 2016 voraussetzt. Damit würden das iPhone 6s, das iPhone 6s Plus und das erste iPhone SE nicht mehr unterstützt werden.

iOS 16 wird vermutlich wie gewohnt direkt nach der Vorstellung am 6. Juni als erste Betaversion für Entwickler bereitstehen. Die fertige Version wird für Herbst erwartet. Auch Nutzer ohne Entwickler-Zugang konnten die neue Software in den vergangenen Jahren im Zuge einer Public Beta auf eigenes Risiko vorab ausprobieren.

(mki)