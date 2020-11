Neues iX-Developer-Sonderheft "Machine Learning" ab sofort als PDF erhältlich

Kaum ein Bereich der IT ist von einer dermaßen rasanten technischen Entwicklung geprägt wie Machine Learning. Zahlreiche Werkzeuge stehen Entwicklerinnen und Entwicklern als Open-Source-Projekte zur Verfügung. Neben Frameworks wie TensorFlow und PyTorch stehen effiziente Methoden und Algorithmen wie Word2vec für Natural Language Processing oder YOLO (You Only Look Once) zur Objektdetektion allen Interessierten offen.

Das iX-Developer-Sonderheft "Machine Learning: Bessere Modelle, produktiver Einsatz" trägt der rasanten Entwicklung als Fortführung des Machine-Learning-Sonderhefts von 2018 Rechnung. Es beleuchtet die jüngsten Entwicklungen im Bereich der großen Frameworks, der Data-Science-Bibliotheken von Python sowie zahlreiche Methoden und Algorithmen. Das Heft bietet vor allem einen breiten Praxisteil unter anderem für die Textanalyse, zur Zeitreihenvorhersage und für die Bildanalyse.

Jupyter Notebooks im Rucksack

Auf 148 Seiten behandelt das Sonderheft aktuelle Themen aus dem Bereich Machine Learning

Zu den meisten Artikeln haben die Autoren Jupyter Notebooks bereitgestellt, die die Inhalte vertiefen und als Grundlage für eigene Projekte dienen können. Einige Notebooks stehen in Google Colab bereit, um die Ressourcen des Internetriesen für das Training zu nutzen. Alle Käufer des Hefts können das Sonderheft von 2018, das zahlreiche Grundlagen beschreibt, kostenlos als PDF herunterladen.

Ein wichtiges Thema im neuen Sonderheft ist das Überführen von Modellen in den produktiven Betrieb. Das Training eines neuronalen Netzes ist nur die halbe Miete, aber auch für das Deployment und die Verwaltung von Modellen stehen geeignete Open-Source-Werkzeuge bereit.

Chancen und Risiken

Das Sonderheft widmet sich nicht nur dem Potenzial und den Chancen, die sich durch Machine Learning ergeben, sondern beleuchtet daneben die Risiken wie nahezu unsichtbare Manipulationen an Verkehrsschildern, die einem autonomen Fahrzeug beispielsweise ein Stoppschild statt eines Tempolimits suggerieren. Ein Artikel beschreibt, was beim Verwenden von Daten hinsichtlich des Urheberrechts und Datenschutzes zu beachten ist. Ein Text zeigt Methoden, um die Entscheidungen künstlicher neuronaler Netze mit dem Ziel nachzuvollziehen, Fehlentscheidungen oder Biases zu vermeiden.

Weitere Themen im Heft sind ML-Anwendungen auf mobilen Endgeräten, ein Vergleich der Angebote in der Cloud unter anderem von Amazon, Microsoft und Google sowie der praktische Einsatz von Reinforcement Learning.

Die digitale PDF-Ausgabe des Sonderhefts ist ab sofort für 12,99 Euro im heise Shop verfügbar. Die gedruckte Ausgabe lässt sich von derselben Seite für 14,90 Euro vorbestellen. Wer bis einschließlich 3. Dezember bestellt, spart das Porto für den Versand des Hefts. Eine zügige Vorbestellung mag sich schon lohnen, weil die gedruckte Ausgabe des Sonderhefts "Machine Learning" von 2018 bereits nach wenigen Tagen im heise Shop ausverkauft war. Ab dem 26. November ist das Heft in gut sortierten Kiosken und Buchhandlungen verfügbar. (rme)