Neues iX-Developer-Sonderheft "Modernes C++" ab sofort am Kiosk erhältlich

Die Programmiersprache C++ gibt es seit über 40 Jahren. Entwickelt wurde sie von Bjarne Stroustrup als Erweiterung zur Programmiersprache C. Ihre Community setzt sich aus mehr als 4,5 Millionen aktiven Mitgliedern zusammen. Noch in diesem Jahr soll der neue Standard C++20 erscheinen – erst kürzlich wurde der Entwurf zur Spezifizierung von C++20 (ISO/IEC 14882:2020) als nächster maßgeblicher Standard der Programmiersprache C++ ratifiziert. Das neue iX-Developer-Sonderheft "Modernes C++: Was Entwickler über C++20 wissen müssen!" bringt zahlreiche Artikel zum neuen Sprachstandard und bietet eine Sammlung sämtlicher in den vergangenen zwei Jahren in der iX erschienenen Artikel zu C++.

C++20 steht ganz in der Tradition seiner zwei großen Vorgänger C++98 und C++11. Mit C++20 wird sich die Art und Weise, wie C++ geschrieben wird, ähnlich fundamental ändern wie zuvor mit C++11. Letzteres ist die Wegscheide, an der sich modernes C++ von Legacy-C++ trennt. Große Veränderungen wie bei C++20 müssen sukzessive konsumiert und verdaut werden. Zuerst gilt es, die neuen Features kennenzulernen und zu verstehen, bevor sie ihr volles Potenzial entfalten können.

Interview mit C++-Erfinder Bjarne Stroustrup

Ab Seite 100 findet sich C++-Erfinder Bjarne Stroustrup im Interview.

Wer, wenn nicht der Erfinder der Programmiersprache selbst, könnte wissen, wie es um C++ bestellt ist. Das Gespräch mit Bjarne Stroustrup liefert spannende Informationen zum neuen Sprachstandard, beispielsweise darüber, welche Features es nicht in die neue Version geschafft haben und warum. Dazu gibt es auch ein paar Tipps und wichtige Hinweise für Neulinge.

Auf das Basiswissen folgt die Umsetzung in den Arbeitsalltag. Das Sonderheft bietet hierfür eine Auswahl an Artikeln, die in den vergangenen zwei Jahren in der iX erschienenen. Mit weniger Code dank Fold Expressions, Methoden zum Aufspüren von Speicherlecks und Metaprogrammierung per Compiler Explorer tauchen Entwickler in die Praxis ein.

Ab sofort auch als gedruckte Ausgabe

Die digitale PDF-Ausgabe des Sonderhefts ist ab sofort für 12,99 Euro im heise shop verfügbar. Die gedruckte Ausgabe lässt sich für 14,90 Euro bestellen. Wer bis einschließlich 5. Oktober bestellt, spart das Porto für den Versand des Hefts. Außerdem findet sich das Heft nun in gut sortierten Kiosken und Buchhandlungen sowie als digitale Ausgabe auch bei gängigen Online-Plattformen.

(mdo)