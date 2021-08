Die Neuland-Interviews: Wie die Parteien zur Digitalisierung stehen

In den Neuland-Interviews von c't und heise online sprechen wir mit den sechs im Bundestag vertretenen Parteien über ihr Programm zur Bundestagswahl. In den jeweils etwa eine Stunde dauernden Interviews stehen die digitalpolitischen Sprecherinnen und Sprecher Rede und Antwort zu digitalpolitischen Themen: Wie wollen Sie den Ausbau von Breitband und 5G vorantreiben? Wer darf bei der europäischen Cloud GAIA-X mitmachen? Werden Schüler künftig von KI-Programmen unterrichtet? Halten Polizei und Verfassungsschutz Sicherheitslücken für Staatstrojaner offen? Und was ist eigentlich diese Blockchain, über die Start-ups und Investoren jubeln?

Die Interviews haben wir in den vergangenen zwei Wochen aufgezeichnet und veröffentlichen jeden Tag ein Gespräch. Am Montag gehts los mit dem digitalpolitischen Sprecher der CDU, Tankred Schipanski. Es folgen Interviews mit der SPD, den Grünen, der FDP, den Linken und der AFD. Zum Abschluss der Interview-Reihe sprechen Redakteure von c't und heise online am Sonntag, dem 5. September, über die Aussagen der Parteien.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Kristina Beer (heise online) und Hartmut Gieselmann (c't) befragen die digitalpolitischen Sprecher der Parteien in den Neuland-Interviews zu den Wahlprogrammen.

Das c't magazin widmet sich in der aktuellen Ausgabe 19/2021 in einem Schwerpunkt zur Bundestagswahl den Digitalisierungsplänen der Bundesparteien. Die Redaktion liefert darin umfangreiche Analysen und Bewertungen der digitalpolitischen Programme der sechs großen Parteien.

c’t Ausgabe 19/2021 In c’t 19/2021 bauen wir einen maßgeschneiderten Server, vergleichen 60 Prozessoren in unserem großen CPU-Ratgeber und widmen uns der anstehenden Bundestagswahl: Wie stehen die Parteien zu Datenschutz, Überwachung und digitaler Souveränität? Außerdem im Heft: Mit der Fritzbox günstig ins Ausland telefonieren, Hotspots mit OpenWRT verwalten und PDF-Tabellen in Excel importieren. Ausgabe 19/2021 finden Sie ab dem 27. August im Heise-Shop und am gut sortierten Zeitschriftenkiosk.

Wir haben zudem auf heise online in einer neunteiligen Serie die Wahlprogramme der Parteien, die vorraussichtich im neuen Bundestag vertreten sein werden, anhand wichtiger Themengebiete genauer untersucht:

(uk)