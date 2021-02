New Relic Explorer: Alle Admin-Auswertungen auf einen Blick

In einem neu entwickelten Explorer fasst New Relic, Anbieter von Software zum Application Performance Monitoring (APM), die grafische Darstellung aller Daten zusammenzufassen. Er soll die Beziehungen und Abhängigkeiten des Gesamtsystems übersichtlich darstellen und damit schneller auf Probleme aufmerksam machen und Ursachenanalysen zu liefern.

Der Explorer umfasst Lookout, das dem Admin sofort alle wichtigen Änderungen offerieren soll. (Bild: New Relic)

Der Explorer besteht aus mehreren Komponenten: New Relic Lookout wird Änderungen bestimmter Parameter in Echtzeit darstellen. Farben und Größe der Objekte machen darauf aufmerksam, wie schnell sie sich vollziehen. Durch einen Klick auf die Objekte lassen sich die Auswirkungen auf das Gesamtsystem und die Historie der Parameter abfragen.

Der zugehörige New Relic Navigator zeigt alle Hosts, Services, Container und deren Status über Farbcodes. Sie kann der Administrator filtern und individuell gruppieren oder sortieren. New Relic Explorer ist ab dem 24. Februar verfügbar, Bestandskunden erhalten ihn über ein kostenloses Update.

Alle Informationen finden Leser in der Ankündigung des Anbieters. Mehr zu New Relics APM-Software bietet außerdem die Marktübersicht zum Application Performance Monitoring in der neuen iX 03/2021.

(fo)