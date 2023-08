Next Level C++: In fünf Webinaren zum Profi in C++ mit der heise Academy

C++ zählt seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Programmiersprachen, egal ob in Betriebssystemen oder Anwendungen. Aufgrund der Nähe zur Maschinensprache gilt C++ als besonders effizient, sodass es oft zum Einsatz kommt, wenn es auf Performanz ankommt. In dieser Webinar-Serie lernen Sie fortgeschrittene Techniken für C++, die Ihre Fähigkeiten auf das nächste Level bringen.

Den Auftakt der Webinar-Serie Next Level C++ – Fortgeschrittene Techniken in der C++-Entwicklung bilden Type Traits und Concepts. Reizen Sie damit das volle Potenzial von Templates in C++ aus. Manipulieren Sie komplexe Typen zur Kompilierzeit und passen diese damit nahtlos an unterschiedliche Datentypen an.

Erfahren Sie in einem weiteren Webinar, wie Sie fortgeschrittene APIs gestalten, die sowohl benutzerfreundlich als auch leistungsstark sind. Lernen Sie bewährte Methoden und Designprinzipien kennen, um robuste, erweiterbare und gut dokumentierte Schnittstellen zu erstellen. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Container in C++ bieten. Organisieren und verwalten Sie Daten effizienter und optimieren Sie die Speicherverwaltung mit Allocators.

Lernen Sie zum Abschluss der Webinar-Serie fortgeschrittene Design Patterns kennen und meistern Sie diese. Nutzen Sie das mächtige Decorator Pattern, das flexible CRTP (Curiously Recurring Template Pattern) und die eleganten Expression Templates, um Ihre C++-Projekte auf die nächste Stufe zu heben.

Templates meistern, fortgeschrittenes API-Design und Design Patterns

Mit Klaus Iglberger führt ein international gefragter Experte der C++-Entwicklung durch die Webinar-Serie, der seit über zehn Jahren als Trainer und Berater tätig ist. Die Webinar-Serie "Next Level C++ – Fortgeschrittene Techniken in der C++-Entwicklung" besteht aus fünf Webinaren, die jeweils einen Vormittag lang dauern. Die Termine für die einzelnen Webinare sind:

23. Oktober: Mit Type Traits mehr aus C++ Templates herausholen

30. Oktober: C++ Templates meistern

16. November: Fortgeschrittenes API-Design in C++

20. November: Container und Allocator in der Standard Template Library

11. Dezember: Design Patterns in C++: Decorator, CRTP und Expression Templates

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit dem Kombi-Ticket für 595 Euro kräftig sparen.

Praxis- und Expertenwissen – live und für später

Alle Teilnehmenden dürfen sich auf jede Menge Praxis und Expertentipps freuen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und die Teilnehmenden können sich auch untereinander zum Thema austauschen. Dazu gibt es die Möglichkeit, das Gelernte im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen (der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive).

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden bleiben will, kann sich zum Newsletter anmelden. (cbo)