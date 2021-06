Nextcloud-Login mit dem elektronischen Personalausweis

Die Firma Ecsec hat im Rahmen eines Entwicklungsauftrags des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine eID-Login-App für Nextcloud entwickelt. Mit ihr kann die Online-Ausweisfunktion des elektronischen Personalausweises zum Login in eine Nexcloud-Instanz genutzt werden. Das Open-Source-Projekt soll vor allem den Nutzern der Bundescloud-Nextclouds gestatten, sich mit dem eIDAS-Sicherheitsniveau "hoch" einzuloggen. Zusätzlich stellt Ecsec mit SkIDentity eine eID-Anbindung auf der Client-Seite zur Verfügung.

"BSI-Vorlage für Open Source Community"

Ecsec hatte eine Ausschreibung des BSI gewonnen, die allgemein die Integration von eID in weit verbreitete Anwendungen erleichtern soll. Dazu gehört Nextcloud als eines der Cloud-Angebote des ITZ-Bund für die sogenannte Bundescloud. Die eID-Login-App ist direkt im Appstore von Nextcloud verfügbar und kann mit einem Klick vom Adminstrator einer Nextcloud eingerichtet werden. Danach müssen nur noch die jeweiligen Clients mit einer eID-Anbing für den elektronischen Personalausweis ausgestattet werden. Wie das geht, zeigt ein Screencast von Ecsec am Beispiel des hauseigenen SkIDentity-Services.

Die elektronische Identifizierung auf dem eIDAS-Niveau "hoch" wurde nach Angaben von Ecsec bislang nur in speziellen eGovernment-Lösungen angeboten. "Es ist großartig, dass Nextcloud die erste Mainstream-Plattform ist, die den Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion zur starken Authentifizierung und Identifizierung unterstützt", erklärte Nextcloud-Gründer Frank Karlitschek in einer Pressemitteilung. Bei Ecsec ist man nun gespannt, ob die Open Source Community die Vorlage des BSI aufnehmen und in anderen Login-Kontexten verwerten kann.

