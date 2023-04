Nicht auflegen: Apple gibt neue Hinweise zur Unfallerkennung im iPhone

Apple hat neue Empfehlungen für die Unfallerkennung im iPhone und der Apple Watch veröffentlicht. Die mit den iPhone-14-Modellen eingeführte Funktion soll bei einem Unfall automatisch einen Notruf auslösen. In der Vergangenheit gab es jedoch Beschwerden darüber, dass die Funktion in bestimmten Situationen auch falsch auslöste. Dies passierte beispielsweise bei Ski-Unfällen oder in Vergnügungsparks in bestimmten Fahrgeschäften wie einer Achterbahn.

Um falsche Alarme zu reduzieren, hat Apple in den letzten iOS-16-Updates Optimierungen an der Software vorgenommen. Nun empfiehlt das Unternehmen den Nutzern in einem Supportdokument, nicht aufzulegen, wenn ein versehentlicher Anruf ausgelöst wird, sondern dem Rettungsdienst zu erklären, dass keine Hilfe benötigt wird.

Etliche Fehlalarme im Skigebiet

Darüber hinaus hat Apple eine Anweisung aus dem Supportdokument entfernt, die den Nutzerinnen und Nutzern geraten hatte, einen Anruf während des Timers zu beenden. Das Unternehmen möchte vermeiden, dass diese einen bereits gestarteten Notruf abbrechen oder auflegen und so die Notfallhelfer im Unklaren lassen. Aktuell wurde die Änderung nur in die englischsprachige Version eingearbeitet. Die deutschsprachige ist noch im alten Wortlaut online.

Die versehentlichen Anrufe durch die "Crash Detection"-Funktion hatten insbesondere bei Rettungskräften in Skigebieten für Unmut gesorgt. Apple hat mehrere Mitarbeiter zu einem Rettungszentrum im US-Bundesstaat Colorado geschickt, um das Problem besser zu verstehen und weitere Optimierungen vorzunehmen. Von dort wurde zuvor berichtet, dass in sieben Tagen allein 185 Fehlalarme eingegangen waren.

Funktion nutzt Sensordaten

Die Unfallerkennung ist in den iPhone-14-Modellen und den neuesten Apple-Watch-Modellen verfügbar und kann einen schweren Autounfall erkennen und automatisch einen Notruf auslösen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Antwort auf eine Benachrichtigung erfolgt. Die Funktion greift dazu auf Daten diverser Sensoren zurück, um Beschleunigung, Geräusche, Positionsveränderungen und ruckartige Bewegungen zu erkennen, die auf einen Unfall hindeuten.

(mki)