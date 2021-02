Nicht mehr vorher im Kino: "Wonder Woman 1984" startet direkt bei Sky

Warners letzte DC-Comic-Verfilmung "Wonder Woman 1984" wird ab dem 18. Februar hierzulande bei Sky zu sehen sein – ohne, dass der Film vorher im Kino lief. Dies gab Sky nun offiziell bekannt – und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der BILD-Zeitung.

Laut Sky wird der rund 150 Minuten lange Film mit dem "Sky Cinema Paket" im Abo zu sehen sein, sowie mit dem "Entertainment & Cinema"-Ticket. Im Unterschied zu anderen Sky-Premieren wird der Film aber nicht über den Sky Store angeboten, womit also kein Aufpreis fällig wird.

Sky schreibt in seiner Pressemitteilung weiter: "Und auch nachdem der Film in die deutschen Kinos kommt, können Sky-Kunden 'Wonder Woman 1984' weiterhin bei Sky genießen." Auch die Warner-Filme „The Little Things” mit Denzel Washington und das Filmdrama „Judas and the Black Messiah” werden deutlich früher als regulär auf Sky starten, nämlich bereits 28 Tage nach Kinostart.

Sofort als Streamingangebot

In den USA hatte die Veröffentlichung von "Wonder Woman 1984" für Aufsehen gesorgt, da Warner den Blockbuster am 25. Dezember 2020 parallel zum Kinostart ohne Aufpreis bei seinem hauseigenen Abo-Videostreamingdiensts "HBO Max" veröffentlichte.

In Großbritannien lief "Wonder Woman 1984" im Dezember einen Monat lang im Kino, bevor der Film als sogenanntes "Premium Video-on-Demand"-Veröffentlichung bei Sky UK für rund 20 Euro zur Miete angeboten wurde – also mit einem Aufschlag von rund 14 Euro zum ansonsten dort üblichen Preis.

Die Kritiken zu "Wonder Woman 1984" fielen eher durchwachsen aus; aktuell kommt der Film bei IMDb gerade einmal auf 5,4 von 10 Punkten.

(nij)