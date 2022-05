KI: Niedersachsen fördert Künstliche Intelligenz mit 350 Millionen Euro

Das Land Niedersachsen möchte eine "menschenzentrierte KI". Das wäre eine, die bei Entscheidungen hilft, anstatt sie zu diktieren. Die Arbeitnehmer unterstützt, anstatt eine Minimalbelegschaft in ein Korsett aus durchoptimierten Prozessen zu zwängen. Die Kinder und Erwachsenen beim Ausbilden von Fähigkeiten unterstützt und nicht auf Grundlage fragwürdiger Modelle versucht, die Persönlichkeit zu ergründen – um dann die Weichen fürs restliche Leben zu stellen.

Doch kein Algorithmus ist per se "menschlich" und schon gar kein Allheilmittel für gesellschaftliche und ökonomische Missstände. Schon jetzt doktern viele vermeintlich nützliche KIs nur an Symptomen von kaputten Systemen herum und vor lauter Bewunderung für die Effizienz der Technik vergisst man doch glatt, das Übel bei der Wurzel zu packen.

Die Gesellschaft sollte also genau hinschauen und Projekte kritisch begleiten. Denn auch ein sozial klingendes Roboterprojekt zur Entlastung von Pflegekräften kann missbraucht werden, um noch mehr Profit aus einem börsennotierten Pflegekonzern zu pressen. Die Gefahr, die von einem außer Kontrolle geratenen sozialen Netzwerk wie Facebook ausgeht, lässt sich bislang mit keiner Technik der Welt wirkungsvoll eindämmen: Die Filter-KIs lenken davon nur ab. Und profitieren auch kleinere und mittlere Betriebe von algorithmisch optimierter Landwirtschaft oder führt sie in noch größere Abhängigkeit?

Insgesamt ist das Budget von 350 Millionen Euro nicht gerade üppig. Zum Vergleich: China will KI-Weltmacht werden und pumpt dafür 16 Milliarden US-Dollar in die Technikentwicklung – allein im Verwaltungsgebiet Tianjin, das ähnlich viele Einwohner hat wie Niedersachsen. Die knappen Mittel vernünftig auszugeben erfordert also viel Sachverstand und kluge, weitsichtige Entscheidungen.