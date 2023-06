Fehlerhafte Objektivverriegelung: Rückruf für Nikon Z8

Wie schon bei der Z9 hat Nikon nun auch bei der neuen Z8 ein Problem mit dem Mechanismus des Bajonetts. Wie der Hersteller selbst mitteilt, können bei einigen Kameras Objektive nicht so gedreht werden, dass die Verriegelung wie vorgesehen funktioniert.

Dabei handelt es sich um ein anderes Fehlerbild als beim Rückruf der Z9, denn dort war davon die Rede, dass Objektive sich nicht mehr abnehmen lassen – nun ist es andersherum, manche Optiken rasten offenbar nicht richtig ein. Bei welchen Objektiven das der Fall ist, gibt Nikon in seinem Support-Hinweis nicht an.

In den Kommentaren von Lesern bei Nikonrumours gibt es jedoch Hinweise darauf, dass das Problem unter anderem mit dem Nikkor Z 24-70mm f/2.8 der Fall sein soll. Dabei handelt es sich zwar um ein Standard-Zoom, nicht aber um das Kit-Objektiv, das ist das 24-120mm f/4.0. Es ist denkbar, dass der Fehler daher erst jetzt auffiel. Nikon hat sich noch nicht zu der Ursache des Fehlers geäußert, im Falle der Z9 erklärte das Unternehmen einige Zeit nach dem Rückruf, dass das unzuverlässige Bauteil von einem Zulieferer stammt.

Reparatur auch nach Ablauf der Garantie

Wie bei solchen Fehlern üblich verspricht Nikon eine kostenlose Reparatur, was auch den Versand der Kamera einschließt. Ob die eigene Kamera betroffen ist, erfährt man durch Eingabe der Seriennummer auf der Support-Seite. Diese Nummer befindet sich bei der Z8 auf einem Aufkleber unter dem Schwenkdisplay auf der Rückseite der Kamera. Bisher wies Nikon in solchen Fällen stets darauf hin, dass die Reparatur auch die Supportzentren übernehmen, die sich in Deutschland inzwischen in Düsseldorf, Dresden, Dreieich und München befinden. Diesmal fehlt dieser Vermerk, ein Anruf dort könnte sich aber trotzdem lohnen.

Betroffene Kameras werden Nikon zufolge auch nach Ablauf der Garantie repariert. Dieser Zeitraum kann jetzt zwar noch nicht abgelaufen sein, weil die Kamera erst seit einigen Wochen verfügbar ist. Der Hinweis ist dennoch wichtig, weil das in einigen Jahren den Gebrauchtmarkt betreffen kann.

