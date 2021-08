Nintendo: Absatz der Switch sinkt nach Corona-Höhenflug

Nintendos Spielekonsole Switch ist nach dem Spiele-Boom im Corona-Jahr 2020 nicht mehr so gefragt. Im vergangenen Quartal wurden 4,45 Millionen Switch-Konsolen verkauft – fast 22 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Nintendo am Donnerstag mitteilte. Als Folge ging auch der Umsatz in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal zurück, und zwar um knapp zehn Prozent auf 322,6 Milliarden Yen (knapp 2,5 Mrd Euro).

Der Gewinn sank um 13 Prozent auf 92,75 Milliarden Yen (rund 715 Mio Euro). Besonders schwierig war das vergangene Quartal für die Switch Lite, das reine Mobilmodell der Switch: Mit 1,14 verkauften Einheiten stürzten die Verkaufszahlen über 50 Prozent ein.

Nach dem Corona-Boom

Der leichte Rückgang war zu erwarten gewesen: Die Corona-Einschränkungen im Vorjahresquartal hatten in der gesamten Spielebranche zu einem großen Boom geführt, von dem Nintendo ebenfalls profitierte. Mit "Animal Crossing: New Horizons" hatte Nintendo im vergangenen Jahr außerdem das inoffizielle Spiel zum Lockdown auf den Markt gebracht und damit Rekordergebnisse eingefahren: 10,63 Millionen Mal wurde der ursprünglich im März veröffentlichte Titel im Vorjahresquartal von April bis Juni verkauft. In diesem Jahr fehlte Nintendo ein solcher Überflieger bisher.

Der Switch könnte außerdem allmählich der Atem ausgehen: Die Hybrid-Konsole ist seit März 2017 im Handel und zeigt nun nach dem Corona-Boom aus dem vergangenen Jahr erste Schwächeerscheinungen. Für Nintendo dürfte das nicht überraschend kommen: Das Unternehmen hat mit der Switch OLED bereits ein neues Modell der Konsole angekündigt, das ab Oktober erhältlich sein wird. Von dem neuen Modell, das sich vorrangig durch das OLED-Display von der aktuellen Variante unterscheidet, dürfte Nintendo einen erneuten Auftrieb der Verkaufszahlen erwarten. (Mit Material der dpa)

(dahe)