Nintendo: Neuer Zelda-Trailer, Zelda-Versionen von OLED-Switch und Controller

Nintendo hat neben einem neuen Gameplay-Video des kommenden Rollenspiels "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" eine Switch-Spielkonsole und Zubehör angekündigt, die im Design des Spiels gehalten sind. Dabei handelt es sich um die jüngste Version der Konsole mit 7 Zoll großem OLED-Display, eine Tragetasche zum Transport der Konsole sowie Nintendos "Pro Controller" für die Switch – alle im Zelda-Design.

Die Nintendo Switch mit OLED-Display ist im Oktober 2021 auf den Markt gekommen und verfügt gegenüber der Original-Switch mit 6,2-Zoll-Display über einen größeren und kontrastreicheren Bildschirm. Die jetzt angekündigte Sonderausgabe in Zelda-Design und -Farbgebung besitzt entsprechende Ornamente auf der Rückseite des Geräts, auf den Joy-Con-Controllern sowie dem Ständer. Dieses Switch-Modell soll noch vor dem Spiel ab 28. April 2023 erhältlich sein, das Spiel selbst wird nicht enthalten sein.

Gameplay-Video demonstriert Links neue Fähigkeiten

Die im Design des neuen Zelda-Spiels gehaltenen Pro Controller und Tasche werden hingegen gleichzeitig mit dem Erscheinen des neuen Titels auf den Markt kommen, am 12. Mai 2023. Vom Spiel selbst gibt es bereits den ein oder anderen offiziellen Trailer, aber in der neuen Gameplay-Demonstration zeigt Nintendo-Producer Eiji Aonuma einige interessante neue Fähigkeiten, die Spielfigur "Link" zur Verfügung stehen.

So kann Link per "Zeitumkehr" die Zeit zurückdrehen, um sich etwa auf einen zuvor von einer der über der Welt schwebenden Inseln herunter gefallenen Stein zu stellen, der sich dann durch die neue Fähigkeit wieder zurück zur Himmelsinsel bewegt. Das sei aber nur einer der Wege, um zu den schwebenden Inseln zu gelangen. Solche Inseln kennen Fans der Serie bereits aus älteren Titeln wie "The Legend of Zelda: Skyward Sword", sie sind aber neu gestaltet in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Synthese als besondere Spielfähigkeit

Besonders bemerkenswert ist die neue Fähigkeit "Synthese", mit der sich Gegenstände kombinieren lassen. So kann Link aus einem Stock und einem Stein eine Axt bauen, die stärker gegen Gegner ist als nur der einfache Stock. Aus der Kombination eines zuvor gesammelten Auges und einem Pfeil wird letzterer zu einem zielsuchenden Geschoss. Auch lässt sich etwa ein Floß bauen, indem Baumstämme zusammengesetzt und mit Ventilatoren zur Fortbewegung kombiniert werden. Diese Fähigkeit erweckt enormes Interesse in den Kommentaren des Videos, denn Fans erwarten kreative Kombinationen aus vielerlei Gegenständen.

Preise nannte Nintendo noch keine für Deutschland. In den USA soll die OLED-Switch im Zelda-Design laut Engadget für rund 360 US-Dollar erhältlich sein. Das liegt nur wenig über dem Listenpreis des aktuellen OLED-Modells, das Nintendo dort offiziell für 350 Dollar verkauft. Auch Pro Controller und Tragetasche sollen mit 75 respektive 25 Dollar nur jeweils 5 Dollar über dem jeweiligen Zubehör im Standard-Design liegen.

(fds)