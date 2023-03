Wii U und 3DS: Digitaler Store für Nintendo-Konsolen schließt

Nintendo trennt seine Spielkonsolen Wii U und 3DS vom eShop. Der schon im vergangenen Jahr angekündigte Schritt wird nun am 27. März vollzogen: Auf beiden Konsolen wird es nun nicht mehr möglich sein, auf den digitalen Store zuzugreifen. Neue Inhalte können nicht mehr im Store gekauft werden.

Einschränkungen gab es schon vorher: Seit dem vergangenen Frühjahr kann nur noch per Guthaben gezahlt werden, seit dem vergangenen Sommer können keine Guthabenkarten mehr gekauft werden. Bis zum 27. März konnten also nur noch User Inhalte im eShop kaufen, die noch Guthaben übrig hatten. Das gestaffelte Vorgehen sollte die Risiken minimieren, dass Nintendo-Fans überschüssiges Guthaben verlieren.

Ab dem 27. März können auf keinem Weg mehr neue Inhalte für Wii U und 3DS im eShop gekauft werden. Bestehen bleibt allerdings die Möglichkeit, bereits erworbene Spiele erneut herunterzuladen. Durch den Schritt gehen also keine Inhalte, die man bereits erworben hat, verloren.

Über 1000 digitale Spiele

Weiterhin gibt es außerdem die Möglichkeit, viele Spiele für die beiden Konsolen auf Datenträger zu kaufen. Nicht bei allen Spielen ist das aber möglich: Das Spielemagazin Videogameschronicle schreibt, dass auf Wii U und 3DS insgesamt über 1000 rein digitale Spiele angeboten wurden, die man nun nicht mehr kaufen kann.

Betroffen von der Abschaltung sind die Modelle New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe und Wii U Basic. Der eShop der Nintendo Switch wird nicht beeinträchtigt. Das Vorgehen sei Teil des normalen Produktzyklus, begründet Nintendo die Abschaltung. Weiterhin wird es möglich sein, gekaufte Spiele auf 3DS und Wii U online zu spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)