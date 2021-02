Nintendo Switch: "Fall Guys", "Skyward Sword HD" und "Mario Golf" angekündigt

Neues Futter für die Switch: Im Rahmen eines Livestreams hat Nintendo eine Menge Portierungen und Remaster älterer Spiele für seine Hybrid-Konsole angekündigt. Auch einige neue Spiele wie "Splatoon 3" und "Mario Golf Super Rush" sind auf dem Weg.

Für die Switch portiert wird unter anderem "Fall Guys": Der Mehrspieler-Überraschungshit aus dem vergangenen Jahr, bei dem Spieler wie in der Kult-Serie "Takeshi's Castle" Hinderniskurse überwinden müssen, soll im Sommer 2021 für die Switch erscheinen. Schon am 19. März gelangt ein weiterer Mehrspieler-Titel auf die Switch: EAs "Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville" enthält in der Switch-Fassung bereits alle kosmetischen Items, die Spieler für PC, Xbox und Playstation zum ursprünglichen Start erst freischalten mussten.

Trailer zum Switch-Port von "Fall Guys"

Ebenfalls portiert wird das Puzzle-Adventure "Outer Wilds", bei dem die in einer Zeitschleife gefangenen Spieler eine Reihe von Knobel- und Entdeckungsaufgaben im All absolvieren müssen. Das hochgelobte Indie-Spiel soll ebenfalls im Sommer 2021 für die Switch erscheinen.

"Splatoon" und ein golfender Mario

Unter den Neuankündigungen für die Switch stechen "Splatoon 3" und "Mario Golf Super Rush" hervor. "Splatoon 3" ist der neue Ableger der beliebten Mehrspieler-Shooter-Reihe, deren Teile alle exklusiv für Nintendo-Konsolen erschienen sind. Teil 1 erschien für die Wii U, Teil 2 gehörte zum Launch-Lineup der Nintendo Switch. In Splatoon ballert man nicht mit gewöhnlichen Schusswaffen, sondern mit Farbkanonen. Der dritte Teil soll 2022 auf den Markt kommen.

"Mario Golf Super Rush" ist das erste Mario-Golf-Spiel für die Switch – der Klempner spielte auf der Nintendo-Konsole bisher vor allem Tennis. Neben einem Mehrspieler-Modus soll der neue Switch-Ableger auch eine Story-Kampagne umfassen. Release-Termin ist der 25. Juni.

Trailer zu "Mario Golf Super Rush"

Zelda und Ninja Gaiden werden neu aufgelegt

Neu für die Switch aufgelegt werden unter anderem "The Legend of Zelda: Skyward Sword", "Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse" und mehrere "Ninja Gaiden"-Spiele. Die Neuauflage des ursprünglich für die Wii erschienenen Zelda-Titels soll ein überarbeitetes Kampfsystem bieten und am 16. Juli erscheinen. Die Ninja Gaiden Master Collection ist für den 10. Juni angekündigt. Sie enthält "Ninja Gaiden Sigma", "Ninja Gaiden Sigma 2" und "Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge".

Trailer zu "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD"

Aktuellen Nintendo-Geschäftszahlen zufolge wurde die Spielkonsole Switch mittlerweile fast 80 Millionen Mal verkauft. Gerüchten zufolge arbeitet Nintendo derzeit an einer neuen Revision der Hybrid-Konsole, die unter anderem eine verbesserte Auflösung bieten könnte.

(dahe)